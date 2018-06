Altenburg

Anhaltende Trockenheit, niedrige Wasserstände in Seen und Flüssen – und ein Ende dieser angespannten Situation ist nicht absehbar. Das Landratsamt zieht deshalb die Notbremse und dreht den Landwirten und Gärtnern im Altenburger Land den Hahn ab. Ab sofort gilt eine Allgemeinverfügung, wonach die Entnahme von Beregnungswasser aus oberirdischen Gewässern, wie Bächen, Flüssen und Seen, bis auf Weiteres untersagt ist. Die Verfügung gelte auch für den Fall, dass eine Erlaubnis zur Wasserentnahme durch die Wasserbehörde erteilt worden ist. Zuwiderhandlungen seien eine Ordnungswidrigkeit, warnt das Landratsamt – und stellt Bußgelder in Aussicht, die im Einzelfall bis zu 50 000 Euro betragen können.

Schutz der Lebensgrundlage Wasser

Die Allgemeinverfügung soll vorsorglich die Lebensgrundlage Wasser, gewässerökologische Belange und das Wohl der Allgemeinheit schützen und erhalten, begründet Landrätin Michaele Sojka (Linke), die das Schreiben unterzeichnet hat. „Die Entnahme oder Ableitung von Wasser aus oberirdischen Gewässern ist nur zulässig, wenn die Abflussmengen erhalten bleiben, die für das Gewässer und andere verbundene Gewässer erforderlich sind, um die Ziele der Gewässerbewirtschaftung erfüllen zu können. Diese Mindestwasserführung ist derzeit nicht mehr gewährleistet. Die sofortige Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung liegt im besonderen öffentlichen Interesse.“

Allerdings könne dagegen innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden, direkt beim Landratsamt. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfügung hätten jedoch keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung könne beim Landratsamt gestellt werden.

Von Kay Würker