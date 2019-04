Altenburg

Leicht gespenstische Stimmung am Montag im Kaufland in der Käthe-Kollwitz-Straße. Dafür sorgte eine eingeschränkte Deckenbeleuchtung und geschlossene Läden in der Einkaufszeile. Grund war eine gebrochene Trinkwasserleitung. Zu dieser war es gegen 6.19 Uhr gekommen. Das teilte die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) am Nachmittag in einer Pressemeldung mit. Das geborstene Rohr sei keine öffentliche Versorgungsleitung, sondern ein Grundstücksanschluss mit einem Durchmesser von 14 Zentimeter, hieß es. Die Wasserversorgung im Kaufland und bei den Untermietern funktioniere nur eingeschränkt.

Strom wurde abgeschaltet

Das war aber nicht alles. Da das Wasser im Bereich der Trafostation austrat, wurde der Strom abgeschaltet. Die Versorgung mit Elektroenergie wurde über das Notaggregat abgesichert. Dies sei eine bewusste Entscheidung gewesen, sagte ein Kaufland-Sprecher der OVZ. Die Notversorgung reichte allerdings nur für das Kaufland selbst, nicht aber für die Läden der Untermieter. Diese mussten schließen. Die Kühlaggregate, beispielsweise der eingemieteten Fleischerei, würden jedoch versorgt, sagte der Sprecher. Die Absicherung über Notstrom sei zeitlich nicht befristet und könnte tagelang erfolgen.

Ewa sucht nach Leck unter der Erde

Die Ewa begann umgehend mit der Suche dem Leck. Dazu wurde unmittelbar an der Gebäudewand zur Parkplatzseite der Asphalt aufgefräst und eine Grube ausgebaggert, wo man das Leck vermutete. Bis zum späten Nachmittag hatten es die Bauleute allerdings noch nicht gefunden. Auch deswegen, weil die genaue Tiefenlage nicht bekannt war. Nach Auffinden der Leitung sollte eine Notversorgung mit Trinkwasser errichtet werden, teilte die Ewa mit.

Von Jens Rosenkranz