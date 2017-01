Schmölln. Ausnahmesituation am Dienstag am Schmöllner Gymnasium: Ein technischer Defekt an einem Druckspüler-Urinal im zweiten Obergeschoss des Schulteils Hermann-von-Helmholtz-Straße führte dazu, dass die Schüler schon nach der dritten Stunde heimgeschickt wurden. Wie das Landratsamt informierte, lief das Wasser zunächst unbemerkt und unkontrolliert aus. Was zur Folge hatte, dass unter anderem die Fußböden im Treppenhaus geflutet wurden. Nach dem Entdecken der Havarie seien sofort Wasser und Strom abgeschaltet worden.

Nach der Reparatur durch Fachfirmen und einer anschließenden Sicherheitsüberprüfung gab es Entwarnung: Ab heute soll der Schulbetrieb wieder normal laufen. In den nächsten Tagen werde das Gebäude dennoch auf eventuelle Folgeschäden untersucht, so die Kreisbehörde..

Von reu