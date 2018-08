Neue Sozialwohnungen, Gebäudesanierungen in Privatinitiative und ein Sportplatz vorübergehender Baulücken-Füller: In der Meuselwitzer Altstadt tut sich was. Vielzählig sind allerdings auch die Ecken, in denen gar nichts passiert – außer fortschreitender Verfall. Davon hat sich Thüringens Infrastrukturministerin Birgit Keller ein Bild gemacht.