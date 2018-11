Meuselwitz

Die drittgrößte Stadt des Kreises steht auch in Zukunft vor finanziell düsteren Zeiten. Das geht aus den Prognosen hervor, die derzeit im Rathaus angestellt werden, wo ein möglicher Haushalt für 2019 vorbereitet wird. Noch ist völlig unklar, ob es einen geben wird und sich das Jahr 2016 wiederholt, als die Schnauderstadt gänzlich ohne Etat auskommen musste.

Kreisumlage klettert auf 3,3 Millionen Euro

Kreis und Land schauen unterdessen nahezu tatenlos zu. Dabei tragen und trugen – neben der miserablen Finanzausstattung durch den Freistaat – auch Landratsamt und Kreistag zur Verschärfung der Lage bei. Werden die Pläne von Landrat Uwe Melzer (CDU) und seiner Verwaltung umgesetzt, türmt sich die Umlage, die das finanziell ausgeblutete Meuselwitz an die Kreisbehörde im nächsten Jahr abführen muss, auf die aberwitzige Summe von 3,3 Millionen Euro – rund 75 000 Euro mehr als in diesem Jahr.

Keine Mindestzuführung an Vermögenshaushalt

Auch weil der Kreis seine Löcher mithilfe der Kommunen stopft, wird Meuselwitz 2019 nicht in der Lage sein, seine gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe einer ordentlichen Kredittilgung zu leisten. Das erklärte Zentralamtsleiterin Heike Schädlich der OVZ auf eine Anfrage. Es kommt aber noch dicker: Unter den jetzigen Bedingungen sei es nahezu ausgeschlossen, dass die Stadt im nächsten Jahr das Geld aufbringt, um die bereits begonnenen Hochwasserschutz-Bauten im Teilbereich 2 weiterzuführen. Denn das eigentliche Problem sei die Sanierung des Verwaltungshaushaltes, sagte Schädlich.

Hallenschließungen sollen Tabu bleiben

Einen Ausweg böten Bedarfszuweisungen des Landes, auch Nothilfen genannt. Diese aber sind an strenge Voraussetzungen geknüpft. Einen Teil davon hat Meuselwitz schon erfüllt. Die Steuern sind ebenso angehoben worden wie die Straßenausbaubeiträge und die Kita-Beiträge. Das allein reicht nicht. Auch die freiwilligen Leistungen müssten gesenkt werden, von sechs auf zwei Prozent. Das wäre der einzige Weg, sich aus der Misere zu befreien, sagte Bürgermeister Udo Pick (BfM) der OVZ. Aber diesen Weg will Pick nicht gehen. Denn wer in Meuselwitz freiwillige Leistungen kürzt, muss zwangsläufig über die Schließung kommunaler Einrichtungen, wie Schnaudertalhalle, die Kulturhäuser in Zipsendorf und Wintersdorf oder die Sportanlage am Penkwitzer Weg, reden. „Aber welcher Stadtrat beschließt, so etwas zu schließen?“, beschreibt Pick die Undurchführbarkeit solcher Pläne. „Das kommt nicht infrage.“ Einen Ausweg freilich hat auch er nicht.

Was bedeutet Stopp beim Hochwasserschutz?

Und niemand rechnet sich aus, was ein bevorstehender Stopp der Hochwasser-Bauten bedeutet. Im Moment entsteht im Bereich Zipsendorf ein Schutz vor einer Flut, die alle 100 Jahre auftritt – einem HQ 100. Beim letzten Hochwasser 2013 wurde in Zipsendorf vor allem die Regelschule überschwemmt. Geplant ist, dass ein HQ-100-Schutz auch im Bereich der Tankstelle und dem Automattenhersteller Hanns Glass an der B 180 entstehen soll. Kommt es dazu nicht, ist die Schnauder zwar in Zipsendorf gezähmt und mittels Spundwänden gesichert, trifft jedoch dann mit ihren Wassermassen mit voller Wucht auf die Gebäude entlang der Bundesstraße 180.

Neues Haushaltssicherungskonzept

Neben der schwierigen Erstellung eines Etats für 2019 muss die Verwaltung ebenso ein neues Haushaltssicherungskonzept erarbeiten, weil das seit 2012 bestehende und seitdem fortgeschriebene Papier in diesem Jahr ausläuft. Ohnehin hat die seit Jahren laufende Haushaltskonsolidierung, die das Landratsamt von der Stadt fordert, bislang nie die gewünschten Ergebnisse gebracht. 2014 war es von der Kreisbehörde nicht einmal genehmigt worden. In jenem Jahr fehlten der Stadt 860 000 Euro im Etat – Hauptgrund: die gestiegene Kreisumlage.

Von Jens Rosenkranz