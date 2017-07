Reiterhof, Erlebnisbad, Residenzschloss: Langweilig wird den zwanzig weißrussischen Kindern, die derzeit das Altenburger Land besuchen, so schnell sicher nicht. Für zwei Wochen sind die Kinder im Kreisgebiet unterwegs, stets unterstützt von lokalen Spendern und Sponsoren. Am vergangenen Freitag stand auch ein Besuch in der Meuselwitzer Kultzeche auf dem Programm.