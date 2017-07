Die Ferienfahrt der weißrussischen Kinder, die in den vergangenen Tagen im Altenburger Land zu Gast waren, hat erneut ein trauriges Ende genommen. Wie in den Jahren zuvor wurden den teils schwer kranken Jungen und Mädchen an der Grenze zahlreiche Geschenke und Mitbringsel abgenommen. Trotzdem lassen sich die Initiatoren des Besuchs davon nicht unterkriegen.