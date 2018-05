Altenburg

Die Planung und der Bau eines Grillplatzes am Großen Teich gestalten sich schwieriger als gedacht. Als Folge zieht sich die Umsetzung des vom Familienbeirat des Altenburger Stadtrats avisierten Projektes unweit des Wohnmobilstellplatzes weiter hin. Das wurde auf der jüngsten Sitzung des Gremiums am Mittwochabend deutlich. Trotz der Schwierigkeiten hält der Beirat an dem Grillplatz fest, einigte sich auf eine Variante und hofft, diese nun bis Ende des Jahres realisieren zu können.

Verwaltung fürchtet Vandalen und Verwahrlosung

„In der Stadtverwaltung wird weiter an der Sinnhaftigkeit des Vorhabens gezweifelt“, sagte die Leiterin des städtischen Sozialreferats, Ines Quart, und nannte damit einen Grund für die Verzögerung. Neben einem Ort für Vandalen fürchte man, dass das Angebot nicht angenommen werde, sich dafür irgendwann niemand mehr zuständig fühle, der Platz verwahrlose und der Stadt Mehrarbeit beschere – ähnlich der nahen Skater-Anlage.

Sicherheitsanforderungen treiben Kosten

Ein weiterer Grund, warum der Grillplatz noch immer in weiter Ferne ist, ist das Geld. So wurde laut Quart bei der Planung deutlich, dass die Sicherheitsanforderungen an einen Grill und Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum sowie die Verdichtung des Untergrunds Kostentreiber sind. Zudem gebe es nur eine Firma, die fertige Grillplätze anbiete, so die Referatsleiterin. Kosten: 8000 Euro – ohne Untergrund. Daher würde das Budget von 10 000 Euro kaum reichen. Schon gar nicht, um noch Fußballtore oder eine Slackline fürs Umfeld anzuschaffen.

Variante mit zwei Sitzgelegenheiten bevorzugt

Nicht nur deswegen, sondern auch weil daran nur eine Familie Platz fände, fiel das Fertigprodukt letztlich im Beirat durch. Stattdessen einigte man sich auf eine Grillstelle mit zwei verteilten Sitzgelegenheiten und treibt nun die Planungen dafür voran. Eigenleistung oder Sponsoren sollen hier notfalls helfen, die Kosten im Rahmen zu halten.

Von Thomas Haegeler