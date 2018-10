Altenburg

Nach dem Rücktritt von Thomas Reimann (Die Regionalen) als Vize-Vorsitzender des Finanzausschusses im Kreistag hat nun auch Brigitte Dütsch (Linke) ihren Posten Stellvertreterin von Reimann niedergelegt. Sie tat dies auf der Sitzung am Mittwochnachmittag und schloss sich der Begründung des Vize-Vorsitzenden an. Reimann hatte insbesondere Landrat Uwe Melzer (CDU) für dessen viel zu späte Übersendung des Etat-Entwurfs für 2019 kritisiert (OVZ berichtete) und CDU und SPD vorgeworfen, den Haushalt untereinander bereits ausgekungelt zu haben.

Genügend Zeit für Diskussion

Die Fraktionschefs beider Parteien im Kreistag, Frank Tanzmann (CDU) und Dirk Schwerd (SPD), wiesen dies als völlig falsch zurück. Bis zur geplanten Verabschiedung im Dezember sei genügend Zeit, über den Etat zu reden und dort auch Änderungen vorzunehmen, sagte Tanzmann der OVZ. Auch Herr Reimann könne bis dahin in seiner Fraktion und in der nächsten Ausschusssitzung im November in Ruhe diskutieren und sich eine Meinung bilden. Daher stimme dessen Vorwurf nicht, dass der Etat bereits ausgekungelt sei oder auch zu spät vorgelegt wurde. Tanzmann rief angesichts der Kritik von Reimann und Dütsch alle Kreistagsmitglieder zu mehr Sacharbeit und weniger Wahlkampfgetöse auf.

Haltlose Behauptungen

Dirk Schwerd verwies die Kritik des Mitglieds der Regionalen ins Reich der Märchen. „Weder ich noch andere Mitglieder der SPD-Fraktion haben einen Deal mit der CDU über den Haushalt gemacht“, sagte der Fraktionschef der OVZ. Das sei auch gar nicht möglich gewesen, da der Entwurf erst kürzlich verschickt wurde. Vielmehr sei offensichtlich, dass Reimann einen spektakulären Abgang inszenieren wolle, nachdem klar sei, dass er im nächsten Jahr nicht wieder für den Kreistag kandidiert. Dabei seine Kollegen zu verunglimpfen und haltlose Behauptungen aufzustellen, sei sehr bedauerlich und zeuge von keinem fairen Umgang untereinander.

Landrat bedauert Rücktritte

Landrat Uwe Melzer wollte gegenüber der OVZ auf Reimanns Vorwürfe nicht konkret eingehen und sagte lediglich, dass man in den Etat sehr viel Arbeit gesteckt habe und dieser viel Positives für die Region bringen werde. Die beiden Rücktritte bedauere er. Brigitte Dütsch war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Von Jens Rosenkranz