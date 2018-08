Zwickau

Am 25. und 26. August wird zur 19. Auflage des Zwickauer Flugplatzfest eingeladen. Der kleine Airport befindet sich direkt an der Reichenbacher Straße, der B 173 in Richtung Reichenbach. Das Festgelände ist jeweils von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Wer möchte, kann in historischen und modernen Flugzeugen zu einem Rundflug starten.

Höhepunkt ist die samstags und sonntags um 14 Uhr beginnende, dreistündige Internationale Flugschau. Dabei ist das tschechische Flying-Bulls-Aerobatic-Team, das gegen 17 Uhr in den Himmel starten wird, der Stargast und für den Höhepunkt zuständig. Mit einer der modernsten und leistungsfähigsten Kunstflugmaschinen XA 42, in Deutschland hergestellt, werden Stanislav Cejka (38), Jan Rudzinskij (47), Miroslav Krejci (61) und Jan Tvrdik (33) in exakter Diamantformation aufsteigen und ihr Weltklasseprogramm demonstrieren. Neben Fallschirmsport und zum Beispiel Segelkunstflug können die Zwickauer und ihre Gäste über 50 Oldies, die sprichwörtlich „fliegenden Kisten tollkühner Männer“, über dem Flugplatz beobachten.

Auch unter den Oldies ist ein Stargast, der zum 13. Mal eingeladen wurde, die legendäre Ju 52/3 m, liebevoll „alte Tante“ bezeichnet. Ob sie tatsächlich kommt, kann der Veranstalter nicht beantworten. Grund ist eine schreckliche Flugkatastrophe, der Absturz einer solchen „Tante Ju“ der Ju-Air in den Schweizer Bergen. Ju-Air hat bis zur Klärung der Unfallursache verständlicherweise den Flugbetrieb eingestellt. Ob der einst in Dessau gefertigte Oldtimer also kommt, ist noch unklar. Gestern konnten auf der Homepage des Flugplatzfestes jedoch noch Plätze für Rundflüge gebucht werden.

Obwohl die Flugprogramme immer kostspieliger werden, ist es dem Aero-Club Zwickau wieder gelungen, moderate Preise anzubieten. „Wir sind und bleiben ein Volksfest rund um das Fliegen für die ganze Familie“, so Lenk. Erwachsene zahlen zehn, Besucher bis 16 Jahre fünf Euro. Kinder bis zehn Jahre oder maximal 100 Zentimeter Körpergröße haben freien Eintritt.

Von Jens Rosenkranz