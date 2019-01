Altenburg

Wollen junge Leute Spaß haben und mal eine Nacht durchmachen, geht’s ab in die Disko. Da wird auf der Tanzfläche gehottet, gesprungen, sich verrenkt. Gesellschaftstanz nach klaren Schrittfolgen, dieses Relikt längst vergangener Zeiten, braucht heute niemand mehr. Denkste! Der Run auf das Erlernen von Walzer, Wiener Walzer, Foxtrott, Tango, Cha-Cha-Cha, Disko-Fox oder Jive ist derart ungebrochen, das die Altenburger Tanzschule Schaller derzeit sowohl räumlich als auch personell an ihre Grenzen stößt. Denn nicht nur nahezu sämtliche Neuntklässler zieht es alljährlich im September in das Haus in der Johannisstraße 23, um im A-Kurs das Einmaleins des Gesellschaftstanzes zu erlernen. Es gibt Offerten für Kinder, für Jugendliche und für Erwachsene gar unterschiedlicher Art. Und so manch eine(r) bleibt nach dem Tanzstunden-Abschlussball und belegt einen der Fortgeschrittenen-Kurse.

Kein Ball ohne Show: Beim Weihnachtsball zum 175. Geburtstag wird an die Geschichte der Schule auch in Tänzen erinnert. Quelle: Mario Jahn

Paula und Lukas gehören dazu. Die beiden 14-jährigigen Schüler des Altenburger Friedrichgymnasiums kommen auch weiterhin wöchentlich einmal in die Johannisstraße. „Es macht einfach Spaß und ist eine sinnvolle Freizeitgestaltung“, begründet Paula ihre Entscheidung. Und Lukas erhofft sich davon einen gewissen Vorteil, wenn er später im Job bei einem gesellschaftlichen Event eben nicht ungelenk auf der Tanzfläche steht und die Füße seiner Partnerin malträtiert. „Auf geht’s, schnappt Euch Eure Damen“, ruft Tanzlehrerin Therese Schaller. Rechts links, seit raus, rechts links, seit raus, Damen drehen, seit ran. Foxtrott steht diesmal auf dem Programm. „Manchmal erinnert mich das, was Ihr gerade macht, ein bisschen an Kampfsport“, lacht Therese und greift hier und da helfend ein. Viele Jungen tragen ein weißes Hemd, die meisten Mädchen die Hochhackigen, dazu allerdings bis auf wenige Ausnahmen Hosen.

Ururgroßvater Friedrich Schaller gründete Tanzschule 1839

Lang, lang ist’s her: So sahen Teilnehmer eines Tanzstunden-Abschlussballs im Jahr 1921 aus. Quelle: Mario Jahn

„Das sehen wir nicht mehr so eng wie unsere Eltern und Großeltern“, sagte die 29-Jährige, die seit nunmehr zehn Jahren Deutschlands älteste Tanzschule in Familienhand mit ihrer 34-jährigen Schwester Henriette führt, in fünfter Generation. Rock oder Kleid können, müssen aber nicht (mehr). Gleiches gilt für die Absatzschuhe. Auch die Musik ist moderner geworden. So hört man beispielsweise Disko-Klänge über die Lautsprecher im Saal, wenn Cha-Cha-Cha erlernt werden soll. Auch die reinen Schrittstunden ohne Musik gehören der Vergangenheit an. Und die Paare sprechen sich vorher ab. Das Gerangel auf der Fläche, um eine – oder besser die richtige – Tanzpartnerin zu ergattern, ist damit passé. Das war’s dann aber auch schon an augenfälligen Veränderungen. „Ein Wiener Walzer bleibt ein Wiener Walzer“, sagt Henriette.

Unvergessen: Lilo und Jim beim Black Bottom von 1925 Quelle: Mario Jahn

Es war ihr Ururgroßvater Friedrich Schaller, der 1839 die Tanzschule gründete und angesichts des Erfolgs rund 15 Jahre später den Bau des Hauses in der Johannisstraße wagte. Während sein Wirken und das seines Sohnes Arno Fritz Eduard Schaller allenfalls noch in den Analen nachzulesen ist, ist die Ära der dritten Generation, die von Lieselotte und Joachim Schaller, noch bei vielen Altenburgern im kollektiven Gedächtnis. Lilo und Jim, wie sie liebe- und zugleich hochachtungsvoll von den Skatstädtern genannt wurden, führten die Tanzschule dann von 1930 bis 1989. Über ihre erste Begegnung mit ihrem späteren Ehemann – übrigens beim ersten Kurs des jungen Tanzlehrers – pflegte Lilo gern zu sagen: „Er kam, sah und ich siegte.“ Und das galt dann wohl ein Leben lang, denn Joachim Schaller eröffnete jeden Ball mit den Worten: „Meine Regierung und ich begrüßen sie auf das herzlichste.“ Diese Sätze sind so unvergessen wie ihre Slapstick-Einlagen auf besagten Bällen, etwa beim legendären „Black Bottom“. Ansonsten aber tanzten die zwei sehr selten miteinander.

Eine Sache, die ihre Nachfolger, Sohn Ulrich und Ehefrau Birgit, noch weit konsequenter handhabten. „Weil jeder führt und glaubt, es besser zu können. Wir haben einmal zusammen getanzt und dann zwei Wochen nicht mehr miteinander gesprochen. Seither lassen wir das“, begründet Birgit die für Außenstehende komisch anmutende Entscheidung lachend.

Nichts entgeht dem Tanzlehrer: Uli Schaller schaut bei einem Tanzschulkurs, hier 1999, immer genau hin. Quelle: Mario Jahn

Dabei hatte sich die heute 59-Jährige mal nie träumen lassen, jungen Leuten das Tanzen beizubringen. Doch wie das Leben so spielt. Als Tanz-Elevin an der berühmten Palucca-Schule verliebte sich die gebürtige Hallenserin in ihren Lehrer: Uli Schaller. Eine Liebe, die sie nach Engagements am Berliner Friedrichstadtpalast und am Halleschen Theater in die Skatstadt führte. 1983, so erinnert sie sich, sei die Entscheidung gefallen, dass beide irgendwann die Tanzschule übernehmen. Also mussten sie umschulen. „Das fiel mir total schwer“, gesteht Birgit Schaller. Ballett und Tanzschule – das sind zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe. Mit Pauken und Trompeten sind beide durch die ersten Prüfungen gerauscht. Für Ulrich Schaller, der in St. Petersburg an der berühmtesten Ballettschule der Welt sein Diplom mit Auszeichnung gemacht hat, eine gleichsam komische Erfahrung.

Auch wenn sich Birgit und Uli neuen Ideen nicht verschlossen, so setzte auch die vierte Generation auf Tradition. Während sich andere nach der Wende in Tanzstudios umbenannten, mit viel Flimmerlicht und lauter Musik, sollte die Altenburger Tanzschule ihr bürgerliches Images durchaus beibehalten, sollte eine Schule bleiben, in der man neben Tanzen auch Verhaltensregeln und Etikette lernen kann. Jeder, der einmal in der Johannisstraße die ersten Schritte auf dem Parkett tat, kennt den umfunktionierten Aschenbecher. „Hier spucken Sie bitte Ihren Kaugummi hinein“, forderte Uli die Neulinge in schöner Regelmäßigkeit auf. Und sein trocken angefügter Nachsatz „Sie können ihn sich am Ende ja wieder abholen.“ ließ den Saal in schöner Regelmäßigkeit toben.

Schule wird seit 2009 in der fünften Generation geführt

Anlässlich des 170. Gründungsjubiläums zum Weihnachtsball 2009 hielt Ulrich Schaller, damals 67-jährig, die Zeit für gekommen, die Tanzmeistergeige seines Urgroßvaters seinen Töchtern zu überreichen, die seither die Schule führen. Für sie war es im Gegensatz zu ihren Eltern von vornherein klar, dass sie einmal Tanzlehrerinnen werden wollen. Allerdings haben beide Ehemänner in völlig artfremden Berufen erwählt, so dass das Familienleben besser zu organisieren ist. Schließlich beginnt der Arbeitstag eines Tanzlehrers so richtig erst ab 16 Uhr und endet kaum vor 23 Uhr, auch an den Wochenenden. Gar nicht so einfach, denn inzwischen hat sich Nachwuchs eingestellt. Mit Henriettes Tochter Helene Lieselotte (9) und Thereses Sohn Eduard (2) steht quasi die sechste Schaller-Generation schon in den Startlöchern.

Prominenz beim Schaller-Ball: RTL-Juror Joachim Llambi (r.) ist auch 2018 bei der Altenburger Let’s-Dance-Variante mit von der Partie. Quelle: Mario Jahn

Die „Regentschaft“ der beiden Schwestern verbindet sich mit so unvergessenen Bällen wie dem zum 175. Geburtstag und den beiden Let’s-Dance-Veranstaltungen mit RTL-Juror Joachim Llambi. Weil der Promi 2017 am 27. Dezember zum traditionellen Weihnachtsball-Termin nicht konnte, gab’s den Ball erstmals erst Ende Januar 2018. Und das fand bei einem Großteil des Publikums sehr viel positiven Widerhall. „Man entkommt dem Weihnachtsstress und hat im veranstaltungsarmen Januar ein gesellschaftliches Ereignis von Rang. Deshalb wollen wir daran festhalten“, sagt Henriette Schaller. Und so findet der „Ball des Jahres“, wie er jetzt heißt, auch diesmal erst im Januar statt. Heute Abend im Landestheater Altenburg. Er ist seit langem restlos ausverkauft. Schließlich gibt es etwas zu feiern: 180 Jahre Tanzschule Schaller.

Angebote der Tanzschule Schaller Kindertanz: für Mädchen und Jungen ab 3 oder 5 Jahren, klassisches Ballett oder Turniertanz (beides ab 6 Jahre) Tanzkurse für Jugendliche: Grund- und Folgekurse im Gesellschaftstanz, aber auch Erlernen von aktuellen Tänzen. Waren das zu DDR-Zeiten unter anderem Lipsy oder nach der Wende Lambada und Mambo, so sind es heute SilkyWay-Showdance, Hiphop, Streetstyle oder Tango Argentino. Tanzkurse für Erwachsene: Einsteiger und Fortgeschrittene. Hobbytanzkreise für Erwachsene: Werden auch in Meerane, Gößnitz und Crimmitschau angeboten. Crashkurse: Beispielsweise vor einer Hochzeit mit individueller Tanzauswahl (bei Brautpaaren aktuell besonders beliebt Ed Sheeran mit „Perfect“ sowie Helene Fischer „Unser Tag“). Teilnahme von Gruppen und Paaren am Programm zahlreicher renommierter Veranstaltungen wie dem Neujahrskonzert im Landestheater oder dem Benefizball im Schloss. Wer mehr will: Nahtloser Übergang zum 1. Tanzsportclub Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg. Kontakt: Unter der Telefonnummer 03447 315945 (täglich ab 16 Uhr) oder www.tanzschule-schaller.de

Von Ellen Paul