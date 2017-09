Wespenspinnen sind zurück in Altenburg

Entdeckung am Großen Teich

Sie ist nur rund zwei Zentimeter groß, doch macht optisch mächtig was her: die Wespenspinne. OVZ-Leser Peter Wunderlich entdeckte sie am Großen Teich. Thüringens Naturbundchef Mike Jessat wundert sich über diesen Fund nicht. Die Spinne ist für ihn eine alte, wiedergekehrte Bekannte.