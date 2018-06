Altenburg

Autofahrer aufgepasst: Ab Montag wird die Schmöllnsche Vorstadt in Altenburg voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, gibt es dort vier Wochen, bis zum 13. Juli, kein Durchkommen mehr. Damit ist die wichtigste Zufahrt zum Zentrum der Skatstadt aus Westen dicht. Grund: Der Wasserver- und Abwasserentsorgungsbetrieb der Stadt lässt zwischen Johannisgraben und Puschkinstraße Kanäle reparieren.

Um die Sperrung zu umfahren, ist laut Straßenverkehrsbehörde eine Umleitung ausgeschildert. Sie führt über die Schmöllnsche Landstraße, Brauhausstraße, August-Bebel-Straße und Teichstraße in die Innenstadt. Durch die Bauarbeiten vor der Musikschule kann auch die davor befindliche Bushaltestelle nicht angefahren werden. Deshalb wurde sie verlegt und befindet sich bis zum Abschluss der Arbeiten in der Schmöllnschen Straße, kurz vor der Kreuzung mit dem Johannisgraben. Im Gegensatz zu Autofahrern können Fußgänger die Baustelle passieren.

Im selben Zeitraum – von Montag bis 13. Juli – wird auch ein Teil der Elie-Wiesel-Straße im Stadtteil Nord unpassierbar. Weil auf Höhe der Hausnummer 27 bis 29 der Fußweg repariert wird, muss für die Baustelle auch die Straße für den Verkehr gesperrt werden. In diesem Zusammenhang wird auch die Einbahnstraße aufgehoben, was wiederum dazu führt, dass der Parkplatz neben dem Kaufland nicht mehr über die Elie-Wiesel-Straße, sondern nur noch aus der Stauffenbergstraße erreichbar ist. Fußgänger kommen laut Stadt an der Arbeitsstelle aber vorbei.

Von Thomas Haegeler