Haselbach

Ausnahmezustand in Haselbach, proppenvolle Züge Richtung Meuselwitz und beste Feierlaune zum 20-Jährigen: Die Haselbacher Westerntage holten am Wochenende wieder den Wilden Westen ins östlichste Thüringen und auf diese Weise reichlich Publikum. „Voll besetzte Züge, das hatten wir in den Vorjahren nicht. Es kamen noch mehr Gäste als sonst“, schätzte Kohlebahn-Vereinschef Karsten Waldenburger ein. „Auch der Freitag war noch besser besucht als sonst.“

Rund 200 Akteure

Die Kohlebahner hatten wieder einiges aufgefahren. Nicht nur die rollende Industriekultur auf Schmalspurgleisen, die am Samstag und Sonntag zwischen Haselbach und Meuselwitz pendelte, sondern auch um die 200 Schauspieler, Reiter, Vereinsleute und andere Akteure. Sie machten Haselbach zum Schauplatz jener rauen Zeiten, in denen sich Männer mit Hut Duelle lieferten, illustre Bardamen für Aufsehen sorgten und Pferdehufe durch die Main Street trappelten. Wilde Schießereien – ohne Verletzungen, aber mit viel Rauch und Krawall – erlebten unterwegs auch die Bahnreisenden bei der Westernshow.

Premiere für Western-Weihnachtsmarkt

Und weil der Wilde Westen im Altenburger Land so erfolgreich ist, kündigt Karsten Waldenburger im Jubiläumsjahr eine Premiere an: den ersten Western-Weihnachtsmarkt, zu erleben am 15. und 16. Dezember im Meuselwitzer Lokschuppen. Tanz und Show stehen auf dem Programm und natürlich die passende Optik. Ob der Weihnachtsmann dann Hut trägt, ist noch nicht bekannt.

Von Kay Würker