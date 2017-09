Widerstand gegen neuen Norma in Altenburg

Gegen den neuen Norma in Altenburg regt sich Widerstand. Zu den Kritikern zählen Stadträte und Anlieger. Während erstere in dem Markt an der Rudolf-Breitscheid-/Franz-Mehring-Straße eine weitere Zersiedelung des Einzelhandels sehen, fürchten letztere Lärm und Abgase durch eine Lieferzone direkt neben Wohnhäusern. Auch die Stadt sieht Probleme, genehmigte den Bau aber.