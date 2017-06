B 7 in Untschen fertig

Nach fast 15 Monaten Bauzeit unter Vollsperrung wurde die B 7 in Untschen am Freitag für den Verkehr freigegeben. Damit besteht für Autofahrer aus dem Raum Altenburg wieder eine direkte Zufahrt zur Autobahn-Anschlussstelle bei Ronneburg. Ab Dienstag wird dafür die B 93 in Mockern voll gesperrt – allerdings nur für drei Wochen.