Altenburg

„Weiß ich nicht“ war der wohl meist geäußerte Satz während der ersten Verhandlung des neuen Jahres von Richter Alexander Reichenbach im Saal 007 des Altenburger Amtsgerichts.

Sehr lückenhaft sind die Erinnerungen von Nicole L. an die drei Diebstähle und die Körperverletzung, die ihr zu Last gelegt werden. Dass sie im Aldi Schmölln, im Altenburger Kaufland in Südost sowie im Altenburger Aldi in der Geraer Straße Lebensmittel und Kosmetika geklaut hat, zudem einen Mann in die Hand biss, weil er sie stellte und festhielt, all das gibt die 36-Jährige direkt zu Beginn mit regungsloser Miene und sehr schmallippig zu. Doch was konkret sie mitgehen ließ, wie sich das Geschehen im Detail zutrug, „weiß ich nicht mehr“.

Taten liegen drei Jahre zurück

Denn seit den Taten am 18. und 27. August 2015 sowie am 13. April 2016 sind Jahre vergangen. „Unverhältnismäßig viel Zeit“, wie auch Alexander Reichenbach anerkannte, „wobei sich dafür kein erkennbarer Grund in den Unterlagen findet.“

Am wortwörtlich eindrücklichsten in Erinnerung geblieben, ist die Angeklagte einem Familienvater, der am Vormittag des 18. August eigentlich nur eine Runde mit seiner damals sechs Monate alten Tochter im Kinderwagen drehen wollte und zufällig Zeuge wurde, wie Nicole L. samt Diebesgut aus dem Aldi rannte, auf der Flucht vor einer ebenfalls als Zeugin geladenen Verkäuferin.

Angeklagte biss Verfolger in die Hand

Der Schmöllner zögerte nicht lange und nahm mit Töchterchen die Verfolgung auf, verlor Nicole L. kurz aus den Augen, nur um ihr dann bis in den Hinterhof seines damaligen Wohnhauses hinterher zu rennen. „Ich übergab meine Tochter einer Nachbarin und entdeckte die Angeklagte dann in einem Busch hockend, wo sie gerade ihren Einkaufskorb entleerte“, erinnert sich der Staplerfahrer.

Um sie an einer erneuten Flucht zu hindern, hielt er sie an beiden Handgelenken fest – ohne mit ihrer Reaktion zu rechnen. Denn als er sein Handy hervor kramte, um die Polizei zu rufen und dafür eine ihrer Hände losließ, biss sie ihm heftig in die Andere – erfolglos. So viel Ärger für fast nichts, denn mitgehen ließ die einschlägig bekannte Frau immer nur Brot, Kartoffeln oder Fisch für unter 20 Euro.

Weitere Diebstähle in Leipzig

„Ich befand mich damals in einer finanziell schwierigen Lage. Habe aufgestockt und konnte mir fast nichts leisten“, sagt sie. Eine Erklärung, die Alexander Reichenbach in seiner späteren Urteilsbegründung so nicht gelten lässt. „Wenn jeder, der von Aufstockung lebt, hier aufschlagen würde, käme ich aus der Arbeit nicht mehr heraus. Das ist kein Grund!“ Mit Blick nach Leipzig offenbar aber genug Anlass, erneut lange Finger zu machen, wo Nicole L. im April 2017 ebenfalls für zwei Diebstähle zu 90 Tagessätzen a 30 Euro verurteilt wurde.

„Innerhalb von 15 Monaten fünf Straftaten – ist das nicht ein bisschen viel?“ wandte sich der Richter an die Angeklagte, die nicht darauf reagierte und auch die Vernehmung aller Zeugen fast regungslos beobachtete.

Geldstrafe bringt nichts

Bei der Urteilsverkündung jedoch brach sie in Tränen aus, denn dieses Mal blieb es nicht bei der von beiden Seiten geforderten Geldstrafe. Neun Monate auf Bewährung und Auferlegung der Prozesskosten verkündete der Richter: „Eine Geldstrafe allein bringt bei Ihnen offenbar nichts. Auch konnten wir keine Reue erkennen. Wobei es bei insgesamt neun Straftaten keinesfalls selbstverständlich ist, dass man mit Bewährung rausgeht“, betonte Reichenbach.

Glück für die Angeklagte: Weil das Verfahren so lange bis zum Urteil brauchte, gelten drei der neun Monate Freiheitsstrafe bereits als vollstreckt.

Von Maike Steuer