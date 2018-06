Wilchwitz

Langsam aber stetig kommt sie in Tritt, die Sommer-Veranstaltungssaison im Landkreis. Auch in Nobitz wirft so manche Feier ihre Schatten voraus. Der Startschuss für den Feten-Reigen fällt am Wochenende wieder traditionell mit dem großen Wilchwitzer Volksfest, das auch in diesem Jahr wieder mit umfangreichem Programm lockt.

„Plattenpussys“ im Festzelt

Start für die dreitägige Sause ist am Freitagabend um 22 Uhr. Im Festzelt bringen dann die „Plattenpussys“ aus der Jagdauf-Community die Tanzfläche zum Beben. Im Vereinshaus steht hingegen DJ Eric Woodz an den Plattentellern und legt Musik der 80er und 90er auf.

Livemusik & Männerballett

Viel zu erleben ist auch am Sonnabend, wenn um 15 Uhr ins Fest gestartet wird. So ist eine Vorstellung der Tanzratten des TSV 1876 Nobitz (15.30 Uhr), wie ein Auftritt der Altenburger Samba-Trommler von Como Vento um 16.30 Uhr. Ab 20 Uhr kann im Vereinshaus beim Public Viewing mit der deutschen Elf mitgefiebert werden. Highlight des Abends ist ab 21 Uhr sicher der Auftritt der Kult-Rocker von Zentromer, aufgelockert von Darbietungen des Männerballetts von Motor Altenburg. Ab 21.30 Uhr legt erneut Eric Woodz im Vereinshaus auf.

Sportliches & Kinderbelustigung

Der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit einem Frühschoppen, bevor ab 10 Uhr das traditionelle Preisskaten für jedermann und um 11.30 Uhr das Freizeit-Beachvolleyball-Turnier auf dem Sportplatz ansteht. Zum gemeinsamen Mittagessen wird um 12 Uhr Lothars Kesselgulasch gereicht, ab 14 Uhr steigt ein großes Kinderprogramm mit Glücksrad, Töpfern und Ponyreiten. Für Unterhaltung sorgen ab 15 Uhr der Kindergarten „Haus der kleinen Füße“ und der Modemarkt Kress. Auch werden wieder die Lose für die Festtombola verkauft.

Der Eintritt beträgt am Freitagabend 8 Euro, am Sonnabend ab 18 Uhr 7 Euro. Jugendliche müssen einen Muttizettel mitbringen. Am Sonntag ist der Eintritt frei.

Von Bastian Fischer