Massive Umsatzrückgänge im Unternehmen haben der Belegschaft der Meuselwitz Guss Eisengießerei GmbH am Dienstag eine Hiobsbotschaft beschert: Die Stellen von rund 100 Mitarbeitern sollen gestrichen werden, auch 15 Leiharbeiter müssen gehen. Die Geschäftsführung will so die Existenz des Traditionsbetriebes sichern.