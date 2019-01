Göllnitz/Ponitz/Nobitz

Der Wintereinbruch hält auch im Altenburger Land die Polizei auf Trab. Gleich mehrfach mussten die Beamten am Mittwoch zu witterungsbedingten Unfällen eilen.

Auto rutscht auf Feld

Bereits gegen 11.10 Uhr am Vormittag bereiteten Schnee und Eis einem Autofahrer zwischen Lumpzig und Göllnitz Probleme. Auf Grund der Fahrbahnverhältnisse kam der 23-Jährige mit seinem Ford Transit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhrt dort gegen einen Zaun, so die Polizei. In der Folge rutschte der Wagen nach links über die Fahrbahn und kam schließlich auf einem Feld zu stehen. Verletzt wurde bei der Rutschpartie niemand.

Fahrer kollidiert mit Hecke

Wenige Stunden später, gegen 16.10 Uhr, erwischte es dann den Fahrer eines VW Sharan. Unterwegs auf der Kosmaer Straße in Mocker aus Richtung der B7 kommend, geriet das Fahrzeug auf glatter Fahrbahn ins rutschen, kam in einer Rechtskurve von der Straße ab und landete in einer Hecke. Diese wurde auf einer Länge von drei Metern in Mitleidenschaft gezogen, der Fahrer selbst blieb unverletzt. Das Auto musste geborgen werden, so die Polizei.

Lkw mit abgefahrenen Reifen

Blaulicht kam schließlich auch um 19.30 Uhr auf der B93 zum Einsatz. Auf Höhe Guteborn war ein Mercedes-Lkw wegen mangelhafter Profiltiefe der Reifen ins Rutschen geraten und hatte sich quer gestellt. Der Verstoß gegen die Straßenverkehrszulassungsordung wurde entsprechend geahndet, teilten die Beamten mit.

Von OVZ