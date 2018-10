Die Sparkasse Altenburger Land plant für nächstes Jahr Einschnitte in ihrem Geschäftsstellennetz. Betroffen ist insbesondere die Filiale in der Straße Am Stadtwald in Altenburg-Südost. Hinzu kommen eine weitere Standortauflösung und Änderungen bei Öffnungszeiten. Die Sparkasse begründet den Eingriff mit verändertem Kundenverhalten.