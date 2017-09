Wintersdorfer Dorffest: 20-Jähriger beißt Security-Mann in den Finger

Wintersdorf. Das Wintersdorfer Dorffest hatte am Wochenende auch die Polizei zu Gast. Die Beamten wurden gerufen, weil ein 20-Jähriger aus Bayern Probleme machte. Der Mann war am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr wegen seiner Alkoholisierung und seines pöbelnden Verhaltens des Platzes verwiesen worden, weigerte sich aber zu gehen, teilte die Polizei mit. Entsprechenden Aufforderungen des Sicherheitsdienstes vor Ort sei er nicht nachgekommen – schlimmer noch: Er biss einen Security-Mitarbeiter gar in den Finger.

Die Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land hatten ebenfalls wenig Freude mit dem Delinquenten. Sie kamen, um die Identität des Mannes festzustellen, doch während der Kontrolle zeigte sich der Mann unkooperativ, leistete Widerstand und beleidigte die Uniformierten. Sie veranlassten eine Blutproben-Entnahme und nahmen den 20-Jährigen aufgrund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam. Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet, berichtete die Polizei.

Von Kay Würker