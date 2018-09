Wintersdorf

Feiermarathon in der Nordregion: Das Meuselwitzer Stadtfest ist gerade erst über die Bühne gegangen, da steht bereits die nächste Sause vor der Tür. Am Wochenende lockt in Wintersdorf das große Dorffest mit seiner 29. Auflage. Und auch für 2018 haben die Organisatoren ein umfangreiches Programmpaket geschnürt.

Schalmeien und gute Gefühle

Der Startschuss für die große Party fällt standesgemäß am Freitagabend um 21.30 Uhr im Festzelt. Neben Auftritten der Cheerleader des ZFC, der WFC Funkengarde sowie der Schalmeien aus Großpösna sorgen ab 22 Uhr „Mr. Feelgood“ mit Partyrock für gute Laune. Parallel wird auch im Discozelt zum Tanz gebeten: Hier bringen ab 22 Uhr Alex K., Tom B. und die DIA Plattenpussys die Plattenteller zum Glühen. Bereits um 20.15 Uhr lockt am Kirchplatz ein Fackelumzug, für 21 Uhr ist ein Höhenfeuerwerk angesetzt.

Oldtimer und ein Double

Randvolles Programm wird auch am Sonnabend geboten. Mit dem Stellen des Festbaums zu Salutschießen und Musik der Freiwilligen Feuerwehr Wintersdorf wird das Fest offiziell eröffnet. Parallel werden zudem die Sieger des Blumenschmuckwettbewerbs gekürt sowie verdienstvolle Bürger ausgezeichnet. Als besonderes Schmankerl lockt auf dem Festplatz das 1. Wintersdorfer Traktoren- und Oldtimertreffen – die Teilnahme ist jedem Interessenten offen. Anmeldungen können bei Uwe Patzelt unter Tel. 0171 1417366 (getraenke-patzelt@t-online.de) sowie bei Simone Lenz unter Tel. 0160 5567398 (groeba1234@web.de) oder direkt vor Ort eingereicht werden.

Im Festzelt stehen daneben zahlreiche Tanzvorführungen von hiesigen Vereinen auf dem Programm, bevor ab 19 Uhr die musikalische Unterhaltung eingeläutet wird. Als Anheizer stehen „5 Raumfenster“ aus Borna auf der Bühne, bevor – nach einem Zwischenspiel der „Heester Hopper“ des WFC – ab 22 Uhr die „Gaudirocker“ für mächtig Stimmung sorgen. Zwischendurch stellt ein Andreas-Gabalier-Double sein Können unter Beweis. Im Discozelt ist es hingegen ab 22 Uhr Holly und Johnson sowie Roman Wilkens überlassen, die Gäste auf Touren zu bringen.

Trommeln und Pfeifen

Der Sonntag wird ab 10.30 Uhr mit einem bunten Kinderfest auf dem Festplatz eingeläutet: Hüpfburg, Kinderstationen, ein Spielgarten und eine Riesenrutsche stehen zum Toben bereit. Dazwischen sorgen die Wengschdorfer Kids sowie Thomas Gerth im Festzelt für Abwechslung. Ab 15 Uhr wird – ebenfalls im Zelt – die diesjährige Dorffest-Tombola ausgespielt. Den großen Abschluss bildet schließlich um 15 Uhr die Dresdner Dudelsackband „Pipes & Drums“.

Freier Nachmittag und Busshuttle

Der Eintritt zur Sause beträgt am Freitag 7 Euro im Vorverkauf beziehungsweise 9 Euro an der Abendkasse, am Sonnabend 8 und 10 Euro. Ein Wochenendticket für zwei Tage Party schlägt mit 10/15 Euro zu Buche. Der Eintritt zum Tagesprogramm ist am Sonnabend bis 18 Uhr sowie am gesamten Sonntag ist frei.

Auch ein Busshuttle vom Altenburger Bahnhof über Gerstenberg und Lehma sowie von Meuselwitz über Schnauderhainichen zum Fest wird Freitag und Sonnabend angeboten. Hinfahrten jeweils 20 und 22 Uhr (Meuselwitz 21 Uhr), Rückfahrten um 1, 2.30, 3.30 Uhr.

Von Bastian Fischer