Am Festwochenende anlässlich der Ersterwähnung von Tegkwitz wurde im Starkenberger Ortsteil ausgiebig gefeiert. Fackelumzug, Festgottesdienst, buntes Nachmittagstreiben am Sonnabend und der Schwof am Abend begeisterten auch weit gereiste Gäste sowie die gesamte Dorfgemeinschaft.