Rund 20 Vereine sowie diverse Künstler und die Musiker des Klarinettenorchesters „DaCapo“ lassen am letzten Sommerferien-Wochenende das Areal am Teehaus zum bunten Show- und Spielplatz werden. Das Kinderfest in Kooperation von Teehaus-Förderverein, Sparkasse, Musikfestival und Osterländer Volkszeitung geht in die nächste Runde.