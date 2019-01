Neukieritzsch/Altenburg

Wirtschaftsvertreter und Entscheider aus der Politik zusammenbringen, um aktuelle Entwicklungen zu thematisieren: Das ist das Ziel des Wirtschaftstages des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW). 2006 in den Landkreisen Leipzig und Altenburger Land gestartet, komplettiert seit einigen Jahren der anhaltische Burgenlandkreis das Trio. Nachdem im vergangenen Jahr der Goldene Pflug Ort des Treffens war, steigt die diesjährige Zusammenkunft am 20. März in der Parkarena im sächsischen Neukieritzsch.

Strukturwandel ist Kernthema

Oberthema für die 2019er-Auflage sei der sich verstärkende Strukturwandel, teilt Constanze Weiß vom BVMW mit. Viele Unternehmen im Dreiländereck stünden mittelfristig vor großen Herausforderungen. „Dazu gehören selbstverständlich die Auswirkungen des angestrebten Kohleausstiegs“, erklärt die Verbandsmitarbeiterin. Gerade in der mitteldeutschen Region seien zahlreiche Firmen direkt oder indirekt von den Auswirkungen der Bundesentscheidung betroffen.

„Alle drei Landkreise tangieren in der ein oder anderen Form die Kohlewirtschaft, wir haben viele Zulieferbetriebe oder Vertragspartner, etwa mit dem Kraftwerk Lippendorf, vor Ort.“ Angesichts dieser engen Verzahnung wolle man das Thema bei Entscheidern präsenter machen.

Nachfolgeregelung wird immer schwieriger

Daneben sorgen laut Weiß auch die demografische Entwicklung, Energiefragen oder die nach wie vor eher schleppend voranschreitende Digitalisierung des ländlichen Raums für weitere Hürden. „Dazu stehen viele Unternehmer der Region in den kommenden Jahren vor der Herausforderung, einen passenden Nachfolger zu finden“, berichtet sie.

Es sei wichtig deutlich zu machen, was der Strukturwandel konkret vor Ort bedeute, wer in welcher Form davon betroffen sein werde und welche Weichen gestellt werden müssen, um die Veränderungen zu meistern. Das Thema gehe alle an, denn: „Der Wandel ist branchenübergreifend.“

Stammtisch soll Lösungsansätze erarbeiten

Mit dem BVMW-Wirtschaftstag solle nicht zuletzt deshalb die Vernetzung zwischen den Unternehmen gestärkt werden. „Schließlich sind hier in der Region ja viele sprichwörtlich Nachbarn“, betont Weiß. Um die Probleme entsprechend zu thematisieren, ist zum Wirtschaftstag auch ein Unternehmerstammtisch geplant. „Dabei werden die Felder Demografie, Energie und Digitalisierung im direkten Gespräch erörtert. Unternehmer können Impulse setzen und gemeinsam nach Lösungsansätzen suchen.“ Zum Abschluss will Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer ein Statement abgeben.

Das Konzept scheint zu verfangen, der Zuspruch, zeigt ein Blick auf die bisherige Anmeldungsliste auf der Wirtschaftstags-Homepage, ist groß. „Gut zwei Drittel unserer Stände sind bereits vergeben“, kann Constanze Weiß berichten. Insgesamt rechne man mit rund 50 Ausstellern und etwa 600 Besuchern.

Interessierte Fachbesucher oder Aussteller können sich unter www.wirtschaftstag.org anmelden. Noch bis zum 31. Januar gilt ein Frühbucherpreis.

Von Bastian Fischer