Der Tagesablauf von Kathrin Rüger und Steffen Kunze ist klar strukturiert und ordentlich gefüllt. Sauber machen, Kochen, Arztbesuche, Ergotherapie, Gesprächsrunden oder ein Spaziergang in die Stadt: „Jeden Tag liegt etwas anderes an“, sagt Rüger. Seit acht Jahren lebt sie schon im Marianne-Bucky-Haus, das die Horizonte gGmbH seit 1999 für Menschen mit seelischen Erkrankungen betreibt. Steffen Kunze sogar schon seit 13 Jahren.

Nicht nur Kathrin Rügers Tagesplan ist ordentlich gefüllt, sondern auch jener der 21 Mitbewohner im Alter zwischen 19 bis weit über 60 Jahren. Rund um die Uhr erhalten die Frauen und Männer in dem hellgelben und schmuck sanierten Gründerzeithaus an der Breitscheidstraße Betreuung und – wenn notwendig – Hilfestellung. Das Grundlegende an dieser Arbeit sind die Bewältigung der alltäglich anfallenden Aufgaben und eine klare Strukturierung des Tages.

Kerstin Hoppe ist schon seit 1998 als Ergotherapeutin dabei. Sie weiß sehr genau, wie wichtig das für das eigene Leben ist. Das beginne beim Wecken, gehe weiter bei der Zubereitung der Mahlzeiten und reiche bis hin zum Berufsleben oder den Hobbys. „In unserem insgesamt 14-köpfigen Team sind die Aufgaben zwar verteilt, aber die Grenzen eher fließend. Da macht jeder eigentlich alles“, sagt Kerstin Hoppe.

Auf selbstbestimmtes Leben kommt es an

Eine elementare Grundlage der Arbeit im Bucky-Haus sei, dass die Bewohner zwar rund um die Uhr Betreuung und Hilfestellung erhalten, sonst aber jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten frei agieren könne, unterstreicht Jane Lange. „Wir sind eine offene Einrichtung und unsere Bewohner sollen hier ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen“, sagt sie. Klar sei man da manchmal auch so etwas wie ein Kummerkasten, wenn es einem der Bewohner beispielsweise mal nicht so gut geht oder er morgens nicht aufstehen will. „Da helfen Gespräche, aber auch mal ein kleiner Stubser, um wieder zu motivieren.“

Jeder Mensch sei individuell und einzigartig. Das gilt auch im Bucky-Haus, wo die Art der seelischen Erkrankungen und eventuell deren Auslöser so unterschiedlich sind wie die Charaktere. Weshalb die Einrichtung für jeden der Bewohner auch einen ganz individuellen Hilfeplan hat. Nur so funktioniere sie, die Selbstbestimmung. Auch in Bezug auf die Unterbringung: Jeder Bewohner hat auf den insgesamt drei Stockwerken sein eigenes Zimmer nebst Bad und damit auch einen privaten Bereich.

Vieles läuft im Team

Etagenweise wird täglich gemeinsam auch in den eigenen Küchen gekocht. „Jeder ist da mal der Küchenchef, der dann die Arbeit für die anderen einteilt“, ergänzt Steffen Kunze. Kochen liegt dem Mann, immerhin hat er früher in einer Küche gearbeitet. So viele Freiheiten und Entscheidungsmöglichkeiten wie möglich werden den Bewohnern gelassen. Schon ein festes Ritual in jeder Woche ist da auch der Einkauf im Supermarkt für jede Etage.

Kathrin Rüger geht sehr gern auch für die anderen Etagenbewohner einkaufen. „Da habe ich immer eine lange Liste, die man abarbeiten muss“, sagt sie. Immer selbstverständlich mit dabei sind dann Betreuer wie Kerstin Hoppe oder Jane Lange, die bei auftretenden Problemen zur Seite stehen.

Ziel sind die eigenen vier Wände

Immerhin ist für alle das Ziel, irgendwann so weit zu sein, dass sie trotz ihrer durch die seelische Erkrankung einhergehenden Einschränkungen wieder ein Leben in eigenen vier Wänden führen können. Dass dies manchmal ein über viele Jahre währender Prozess ist, während dem die Betroffenen auf Hilfestellung durch das Betreuerteam angewiesen sind, sei auch ein eigener Lernprozess gewesen, räumt Kerstin Hoppe unumwunden ein. „Als das Haus 1999 gegründet und eröffnet wurde, gingen wir noch von durchschnittlichen Verweildauern von ein bis zwei Jahren aus, was die Erfahrungen widerlegt haben“, sagt Kerstin Hoppe.

Zusätzlich neben den Zimmern gibt es im Bucky-Haus noch drei weitere Wohnungen, die umgangssprachlich „Trainingswohnungen“ genannt werden. In ihnen sollen all jene, die vor einem Umzug in die eigenen vier Wände stehen, darauf vorbereitet werden. Durch diese wichtige Übungseinheit ist auch jener Klient gegangen, der bei Jane Lange für den bislang größten beruflichen Glücksmoment gesorgt hat. „Das war, als ich einen Betroffenen von seiner Aufnahme bis zu dem Punkt begleiten durfte, an dem er wieder in die eigene Wohnung ziehen konnte.“

Computer wären eine große Hilfe

Bei ihrem Weg zurück in ein selbstständiges Leben wären Computer eine große Hilfe. Entsprechend groß ist die Freude über die starke Resonanz auf die aktuelle OVZ-Spendenaktion „Ein Licht im Advent“. „Für uns wären die Rechner zum Beispiel für Übungen im kognitiven Bereich sehr nützlich“, sagt Kerstin Hoppe. Außerdem würde sich so mancher Bewohner freuen, wenn er via Internet seinen Horizont erweitern und neue Erkenntnisse sammeln könnte.

Von Jörg Wolf