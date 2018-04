Dem Altenburger FDP-Stadtrat Detlef Zschiegner wird vorgeworfen, zu Unrecht im Kommunalparlament zu sitzen. So soll er seinen Hauptwohnsitz, der Voraussetzung für das Mandat ist, nicht in der Skatstadt, sondern in der Gemeinde Altkirchen haben. Der Unternehmer bestreitet das und sieht einer Überprüfung gelassen entgegen.