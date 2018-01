Wohnungen in Altenburg durchsucht und Mann verhaftet

Die Polizei hat am Mittwoch in Altenburg Wohnungen in der Käthe-Kollwitz-Straße, in der Albert-Einstein-Straße und in der Rosseaustraße durchsucht. Dabei konnten Betäubungsmittel, eine Vielzahl von Betäubungsmittelgegenständen sowie Bargeld sichergestellt werden. Ein Mann wurde festgenommen.