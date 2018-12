Rositz

Ein Plus von rund 756 000 Euro hat die Rositzer Wohnbaugesellschaft im Jahr 2017 erreicht. Diese Zahl nannte Aufsichtsratsvorsitzende Elke Gottlieb zur jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Rositz am Mittwochabend. Während dieser stellte der Großvermieter, dessen Gesellschafter die Kommunen Meuselwitz, Kriebitzsch und Rositz sind, die Jahresabrechnung vor. Das beauftragte Rechnungsprüfungsbüro habe die uneingeschränkte Bestätigung der Bilanz erteilt. Daraufhin entlastete der Gemeinderat die Geschäftsführerin, Karin Noll.

800 000 Euro für den „Gift-Block“ und 133 000 Euro extra

Gottlieb bescheinigte Noll und ihrem Team, 2017 sparsam und gut gewirtschaftet zu haben. Was jedoch nicht allein zum Überschuss geführt hat. Wesentlich dafür war vielmehr der Verkauf des Schelditzer „Gift-Blocks“. Dieser steht seit Anfang 2016 leer, weil bekanntermaßen übers Grundwasser giftige Altlasten der karbonchemischen Industrie eingedrungen waren. Für rund 800 000 Euro erwarb die Landesentwicklungsgesellschaft ( LEG) die Immobilie. Außerdem zahlten der Freistaat und die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) eine Entschädigung für Mietausfälle in Höhe von weiteren 133 000 Euro.

Zwar wurden die Geschäfte erst im Laufe dieses Jahres abgewickelt, doch weil sie bereits länger fest zugesagt waren, tauchen sie rückwirkend in der Bilanz für 2017 auf, erläuterte Karin Noll auf OVZ-Nachfrage. Zur Gemeinderatssitzung hatte Gottlieb erklärt: „Ohne diese Zahlungen hätte die Wohnbau 2017 rund 200 000 Euro Verlust gemacht.“ Eine ähnliche Größenordnung wie in den Vorjahren 2015 und 2016.

Instandhaltung und Abrisse für 2019 geplant

Im kommenden Jahr sollen mit einem Teil des Überschusses Instandhaltungsmaßnahmen finanziert sowie ein größeres Gebäude und zwei Schuppen abgerissen werden, erklärte Noll den Gemeinderäten bei der Vorstellung des Budgets für 2019. „Zudem wird ein Teil in die Rücklagen fließen“, so Noll. Darüber hinaus nannte sie Maßnahmen, die 2019 auch realisiert werden sollen, etwa den dritten Bauabschnitt der Instandsetzung des Wirtschaftsweges in der Vater-Jahn-Straße in Wintersdorf. Die Vorhabenliste passierte einstimmig den Gemeinderat.

Gesellschaftervertrag der Rositzer Wohnbau erneuert

Gleichermaßen ohne Widerspruch nickten die Gemeinderäte die Änderungen im Gesellschaftervertrag der Rositzer Wohnbau ab. Wie die Chefin der Verwaltungsgemeinschaft, Anja Dallek, ausführte, hätten unter anderem Rechtsanwälte auf nötige Anpassungen des Vertrages hingewiesen. „Wir sind seit zwei Jahren dran, die Unterlagen entsprechend zu ändern“, so Dallek. Beispielsweise wurde nun die Amtszeit der Aufsichtsräte mit der Wahlperiode des Gemeinderates verknüpft.

Feuerwehrleute zahlen nichts fürs Baden in Schelditz

Ferner befassten sich die Gemeinderäte mit der Feuerwehr. Zum einen beschlossen sie, dass zukünftig die Kameraden der aktiven Wehr freien Eintritt im Bad in Schelditz haben. „Für die Mitglieder der Jugendwehr gibt es diese Regelung ja schon länger“, betonte Bürgermeister Steffen Stange (parteilos).

Außerdem genehmigte der Gemeinderat eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 4430 Euro, mit der unter anderem zehn neue Helme für die Jugendwehr gekauft werden.

Von Jörg Reuter