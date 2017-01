Altenburg. Bei einem Wohnungsbrand am Montagmorgen in Altenburg-Südost sind zwei Polizisten verletzt worden. Der Alarm war gegen 6.45 Uhr eingegangen: In der Pappelstraße loderten Flammen in einem Mehrfamilienhaus. Mehrere Bewohner konnten das Objekt unverletzt verlassen – bei der Evakuierung erlitten zwei Polizeibeamte möglicherweise eine Rauchgasvergiftung, mussten deshalb medizinisch behandelt werden. Wie die Polizei mitteilte, brannte es im Bereich einer Wohnungseingangstür. Der Wohnungsinhaber selbst war zu dieser Zeit nicht anwesend. Die Pappelstraße war für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Brandursache.

Von Kay Würker