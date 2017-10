Meuselwitz. Glimpflich ausgegangen ist am Wochenende ein Wohnungsbrand in Meuselwitz. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Mieterin in dem Mehrgeschosser ihren Herd eingeschaltet und dabei vergessen, einen Topf mit Papier und Kunststoffflaschen herunterzunehmen. Das Unglück ereignete sich am Samstag kurz nach 20 Uhr in der Alexander-Puschkin-Straße. Zunächst sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, danach brach in der Küche ein Brand aus. Polizei und Feuerwehr rückten an. Unterdessen verständigten sich die Bewohner: Bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die anwesenden Mieter das Mehrfamilienhaus verlassen. Glück im Unglück: Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, die betreffende Wohnung wurde ausgiebig gelüftet, das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die 70-jährige Inhaberin der Brandwohnung musste allerdings mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Von OVZ