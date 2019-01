Meuselwitz

Die Städtische Wohnungsgesellschaft Meuselwitz (SWGM) ist in die roten Zahlen gerutscht. Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, machte das kommunale Unternehmen 2017 exakt 80 070,07 Euro Miese. Einen Teil des Fehlbetrags, gut 23 600 Euro, konnte die SWGM durch den Vorjahresgewinn ausgleichen. Für den Rest greift Geschäftsführer Fred Reichel auf eine firmeneigene Sonderrücklage zurück. Damit reduziert sich der Notgroschen von etwa 1,28 auf gut 1,22 Millionen Euro.

Demografie wirkt sich negativ auf Meuselwitzer Wohnungsmarkt aus

Als Hauptgrund für die schwierige Situation führte Reichel hauptsächlich den demografischen Wandel an. So habe es in Meuselwitz im Jahr 2017 genau 141 Sterbefälle (Vorjahr 115) gegeben, denen nur 57 Geburten (60) gegenüberstanden, so der SWGM-Chef. „Der zunehmende Altersdurchschnitt und die stetige Abnahme unserer Bevölkerung wirken sich damit zunehmend negativ auf den Wohnungsmarkt aus. Als größtem Vermieter vor Ort geht diese Entwicklung an uns nicht spurlos vorüber.“

Vor diesem Hintergrund stieg der Leerstand in den 1038 Wohnungen, die die SWGM in 111 Häusern besitzt. „Davon standen 15 unsanierte Objekte komplett leer“, betonte Reichel und sieht in der Sanierung dieser zugleich die größte Herausforderung. Hinzu kommen von den sanierten Wohnungen noch 142, die Ende 2017 nicht vermietet waren. Das sind 12 mehr als im Jahr zuvor. Damit erhöhte sich der Leerstand von 13,6 Prozent Ende 2016 auf 14,8 Prozent ein Jahr später.

Weitere Schwierigkeit: Vermietung oberer Geschosse

„Hauptursache des erhöhten Leerstandes ist auch weiterhin die natürliche Bevölkerungsentwicklung in Meuselwitz“, erklärte Reichel. So seien von den 76 Mietparteien, die 2017 aus den SWGM-Wohnungen auszogen, allein 17 in Pflegeeinrichtungen gegangen. Dem standen 72 Zuzüge gegenüber. Bei weiteren 10 Wohnungen (Vorjahr: 7) endete das Mietverhältnis durch Tod. Zudem musste die SWGM 5 Mietverhältnisse durch fristlose Kündigungen beenden, weil etwa keine Miete gezahlt wurde.

„Die Wegzüge in Pflegeeinrichtungen und die Anzahl der Sterbefälle konnten somit 2017 durch Zuzüge nur teilweise kompensiert werden“, konstatierte Reichel. Ebenfalls schwierig sei es, die 3. und 4. Obergeschosse zu vermieten – auch bei jüngeren Interessenten. „Der Trend, dass sich insbesondere junge Familien mit geordneten Einkommensverhältnissen Wohneigentum schaffen und in Folge aus der Gesellschaft wegziehen, hält unvermindert an.“

SWGM investiert fast halbe Million Euro in Instandhaltung

Neben der Wiedervermietung der durch Wegzüge und Verstorbene verfügbaren Wohnungen galt das Hauptaugenmerk der städtischen Tochter vor allem Vermietung von Wohnraum, der länger als ein halbes Jahr leer steht. Das erforderte laut Reichel aber meist eine Komplettsanierung. Insgesamt wurden 58 Wohnungen für neue Mieter hergerichtet, was fast ausnahmslos durch den Bauhof der Stadt geschah.

Insgesamt gab die SWGM 2017 gut 460 000 Euro für Instandhaltung aus. Dazu zählten neben dem Herrichten der Wohnungen auch der Austausch und die Erweiterung der zentralen Schließanlage, die flächendeckende Installation von Rauchmeldern sowie Pflege von Grünflächen und der Winterdienst. Zudem wurde die Hochwasserschutzmaßnahme für das Haus in der Mühlgasse 9 vorbereitet, die dieses Jahr umgesetzt werden soll.

Sparen bei Investitionen poliert die Bilanz

Dafür, dass die Finanzsituation der SWGM nicht noch problematischer aussieht, sorgten ausgerechnet die Investitionen. So sparte man 2017 bei der Dämmung der oberen Geschossdecken in der Zetkin- und der Kramer-Straße sowie Am Auholz etwa 14 000 Euro. Damit wurde das Projekt knapp vier Prozent billiger als geplant.

Deutlich mehr investierte die Gesellschaft aber in den Abbau von Barrieren. Darunter fällt etwa das Entfernen von Schwellen, die Umrüstung der Bäder von Wannen auf Duschen oder die Installation von Handläufen und Aufzügen. Während in der Naumann-Straße für eine knappe halbe Million Euro 40 Balkone bereits barrierefrei wurden, sollen noch in diesem Jahr für rund 1,1 Millionen Euro sechs Aufzüge in der Puschkin-Straße angebaut werden. „Allein mit diesen beiden Vorhaben verbessern sich die Bedingungen für circa 10 Prozent unseres gesamten Wohnungsbestandes“, so Reichel.

Sozialwohnungen in Lutherstraßen sollen bis Herbst fertig werden

Ein weiteres Großprojekt, das 2017 vorbereitet und im Vorjahr begonnen wurde, ist die Sanierung der Lutherstraße 8. Für etwas mehr als 800 000 Euro entstehen hier bis Herbst sieben moderne Sozialwohnungen, die zum Teil barrierefrei und mit großen Balkonen ausgestattet sind. Darüber hinaus wurden in den Ortsteilen Zipsendorf und Schnauderhainichen insgesamt drei Bauplätze für Eigenheime geschaffen. „Weitere, auch in der Innenstadt, befinden sich derzeit in Prüfung“, sagte Reichel und verwies zudem auf zahlreiche Sicherungsmaßnahmen am Zipsendorfer Ratskeller, am Bürgertreff oder am Rathenauplatz 5.

Von Thomas Haegeler