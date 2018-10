Meuselwitz

Zu einem besonderen Abend hatte die Stadt Meuselwitz mit der Wolfgang-Hilbig-Gesellschaft und dem Thüringer Bibliotheksverband am Freitag geladen. Zahlreiche Besucher waren dem Aufruf gefolgt und lernten den Meuselwitzer Dichter und Erzähler Hilbig ein gutes Stück näher kennen.

Hilbig führte Doppelexistenz

Der Literaturwissenschaftler Michael Opitz sichtete für die erste umfassende Biografie Hilbigs unbekannte Texte und nie veröffentlichte Briefe und Tagebücher, wertete Stasiakten aus und befragte Freunde und Familienmitglieder. 2012 begann er mit dem Sammeln von Fakten, 2017 erschien das Buch „Wolfgang Hilbig, Eine Biographie“.

Viele Jahre harter Arbeit waren nötig. Herausgekommen ist ein Buch über einen einfühlsamen und sehr einsamen Menschen, der in der DDR nicht anerkannt wurde und eine Doppelexistenz führen musste: Auf der einen Seite als Arbeiter in der Kohle, auf der anderen Seite als Dichter. Bis heute umgibt ihn eine „Aura des Rätsels“, so Michael Opitz.

Michael Opitz stellte seine Wolfgang-Hilbig-Biografie in Meuselwitz vor Quelle: Volker Hanisch

Unverständnis und Ablehnung für das Schaffen

Wer war er nun, dieser Mann, der Weltliteratur geschrieben hat, in seiner Heimat aber kaum bekannt ist? Geboren 1941 in Meuselwitz, verließ Hilbig nach der 8. Klasse die Grundschule und erlernte den Beruf des Bohrwerkdrehers. Er arbeitete in verschiedenen Aushilfsberufen, später dann als Heizer. Während er 10 Jahre lang Kohle schippte, schrieb er nebenher in jeder freien Minute. Doch er stieß auf Unverständnis und sogar Ablehnung – seitens seines Großvaters, eines Analphabeten – und seitens der Machthaber in der DDR.

Die meisten Biografien bekannter Persönlichkeiten beginnen mit der Geburt und enden mit dem Tod. Michael Opitz hat einen anderen Weg gewählt. Er beginnt mit einem Brief aus dem Jahre 1953, von dem Elfjährigen aus dem Ferienlager an die Mutter geschrieben. Darin erzählt der Junge begeistert von dem guten Essen und einem eigenen Bett. Es ist das älteste schriftliche Zeugnis von Hilbig. Mit dem letzten Gedicht endet die Biografie. Beide umrahmen das Wirken des Dichters.

„Pflicht, über Unrecht zu schreiben“

Die Basis seiner Werke bilden immer selbst Durchlebtes; Hilbig ist stets in seinen Texten anwesend. Er schreibt verstörend, beunruhigend und ohne Maske, aber mit der Hoffnung, dass es Schönheit geben muss. Und er ist sehr selbstkritisch. Obwohl in den Kriegsjahren noch ein Kind, will er die Schuld am Holocaust aufarbeiten, denn der Terror kam aus Deutschland, aus dem Land, in dem er geboren wurde. Er sieht es als seine Pflicht an, über Unrecht zu schreiben und schildert seine „Sprachkrise, um das Furchtbare zu beschreiben“.

Zeitlebens empfand er Scham und Schuldgefühle über das Geschehen während des Krieges. Opitz unternimmt in der Biografie einen Exkurs in die Geschichte, um den Tag der Geburt sowie die Zeit, in die Hilbig hinein geboren wurde, konkreter zu machen. Ausgangssituation ist erstens der zeithistorische Kern, zweitens das Elternhaus und drittens die Straße, in der er geboren wurde. Und da ist noch der Bunker in der Zeche, in den er bei Bombenangriffen einfuhr und an den sich der dreijährige Wolfgang erinnern kann.

Zusammenarbeit zwischen Stadt und Gesellschaft geplant

Kann man der Erinnerung eines Dreijährigen glauben? 2012 beginnt Opitz die Suche nach dem mysteriösen Bunker, doch vergebens. Durch Zufall wird er ihn finden, fünf Jahre später. Mit solch kleinen Begebenheiten will er den Weg zu Hilbig bahnen, einem – in seinen Augen – der “sprachmächtigsten Autoren der deutschen Literatur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“.

Wenig verwunderlich die anschließende Frage, warum ein solche herausragender Autor, dessen Werke in über 15 Sprachen übertragen wurden, in Meuselwitz so wenig bekannt ist. Auch für Opitz unverständlich, könnte die „Stadt doch mit diesem Autor wuchern“. Doch, so die gute Nachricht zum Ende des Abends, es zeichnet sich bereits eine Zusammenarbeit zwischen Stadt und Hilbig-Gesellschaft ab. Opitz lebendig geschriebene Biografie wird sicher dazu beitragen.

Von Margitta Tittel