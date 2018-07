Meuselwitz

Zu einem vergnüglichen Sonnabend – diesmal ganz im Zeichen von Dänemark und der Olsenbande – lädt die Kohlebahn nach Meuselwitz ein. Denn das legendäre Filmganoven-Trio aus Kopenhagen wird in diesem Jahr nicht nur 50 Jahre alt, sondern hat seit einigen Jahren würdige Nachfolger aus dem kleinen Ort Würchwitz im Burgenlandkreis gefunden. Und dieses Trio wiederum drehte vor zehn Jahren seinen ersten Film auf der Meuselwitzer Kohlebahn. Mittlerweile sind die Laiendarsteller mit ihren fünf gedrehten Filmen weit über die Landesgrenzen von Sachsen-Anhalt bekannt.

Am Sonnabend nun kann das „Gauner-Trio“ aus dem Nachbarbundesland an der Kohlebahn live und in Farbe erlebt werden. Die Fahrt mit dem Olsenbandenzug um 15 Uhr ist allerdings schon ausverkauft. Wer dennoch Egon, Benny und Kjeld erleben will, hat dazu am Sonnabend ab 17 Uhr Gelegenheit. Dann steigt im Lokschuppen ein dänischer Abend.

Karten gibt es telefonisch unter 03448 752550 oder per Mail unter kohlebahn.meuselwitz@freenet.de. Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt 9 Euro. Wegen geringer Nachfrage sagten die Organisatoren den Seniorennachmittag „Kaffeeklatsch mit Egon“ ab.

Von ovz