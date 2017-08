Zahlreiche Gebäude im Altenburger Land zum Denkmaltag geöffnet

Altenburger Land. Am Sonntag, dem 10. September, steht im Altenburger Land alles im Zeichen der Geschichte. Zum Tag des offenen Denkmals öffnen dann wie jedes Jahr wieder zahlreiche historische Gebäude ihre Türen für die Besucher – und warten mit einigen echten Highlights auf.

„Macht und Pracht“ lautet das Oberthema der Veranstaltung in diesem Jahr, wie Beatrice Müller von der Unteren Denkmalschutzbehörde im Landratsamt erklärt. Das besondere Augenmerk der Besucher sollte „den unterschiedlichen architektonischen Gestaltungsformen, der Auswahl von Material und Farbe oder der religiösen und künstlerischen Ausgestaltung unserer Kirchen gelten“, so die Fachfrau. Entsprechend sind es insbesondere die Gotteshäuser, die zur 25. Auflage des Tages besonders auftrumpfen.

So ist etwa in der Ehrenhainer Kirche der aufwendig restaurierte Altar zu bestaunen, der nach dem Diebstahl von Figurenwerk, Säulen und allen Insignien des Altarretabels 2009 über acht Jahre lang liebevoll wieder hergerichtet wurde. Für ihr Engagement erhält die Kirchgemeinde folgerichtig die diesjährige Ehrung des Landkreises. Ebenfalls ausgezeichnet werden Doreen und Stephan Lichtenstein, die sich um Sanierung, Restauration und Rekonstruktion des Bauernhauses in Wolperndorf bemühen.

Einen Blick können Besucher darüber hinaus auch auf die Fortschritte beim Projekt „Sonnenscheune“ auf dem Plottendorfer Vierseithof werfen. Das von der Familiengesellschaft Hofgut Erler GbR umgesetzte energieautarke Wohnhaus kann zum Denkmaltag in Augenschein genommen werden.

Insgesamt 37 Gebäude und Örtlichkeiten sind im gesamten Kreis zum Denkmaltag zu besichtigen oder im Rahmen von Führungen zu erleben, 38 weitere Objekte sind es allein in der Stadt Altenburg. Eine große Übersicht über alle Gebäude und Aktionen finden Sie in Kürze in der OVZ.

Von Bastian Fischer