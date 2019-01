Altenburg/Windischleuba/Gößnitz

Schneegestöber und Glatteis: Der Wintereinbruch am Montagabend sorgte auch auf den Straßen im Altenburger Land für so manchen Blechschaden.

Rutschige Straßen sorgen für Crashs

So mussten die Beamten unter anderem in die Altenburger Sonnenstraße ausrücken. Kurz vor 18 Uhr war dort ein Ford auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten und gegen zwei Verkehrsschilder gestoßen. Zwar entstand an dem Fahrzeug sowie den beiden Schildern Sachschaden, der Fahrer hingegen hatte Glück im Unglück und blieb bei dem Crash unverletzt. Auch das Auto war trotz der Kollision noch fahrbereit, teilt die Polizei mit.

Knapp vierzig Minuten später, gegen 18.40 Uhr dann der nächste witterungsbedingte Einsatz für die Beamten. Auf der Schmöllner Straße in Gößnitz war ein Pkw in den Straßengraben gerutscht. Der Wagen musste aus dem Graben gezogen werden, konnte allerdings ohne Schäden geborgen werden, so die Polizei.

Reichlich Blechschäden

Und auch über den restlichen Tag verteilt hatten die Beamten unabhängig vom Wetter einiges zu tun. Bereits um 5.30 Uhr am Morgen ereignete sich laut Polizei auf der B93 ein Auffahrunfall. Bei dem Zusammenstoß zwischen Altenburg-Süd und Münsa blieben die Beteiligten unverletzt. Einige Stunden später, gegen 11.40 Uhr, war es dann an den Beamten, in der Altenburger Bonhoefferstraße einen Unfall aufzunehmen. Dort war ein Sperrmüllfahrzeug gegen einen geparkten Honda gefahren. Blechschäden waren die Folge.

Informiert wurde die Polizeiinspektion Altenburg gegen 20.30 Uhr zudem über einen Unfall, der sich bereits um 16.20 Uhr zugetragen hatte. Aus bislang unbekannten Gründen war in der Eschenstraße ein Renault mit einer erhöhten Rasenschutzumrandung zusammengestoßen und hatte diese auf mehreren Metern aus ihrem Fundament gerissen. Der Wagen wurde dabei beschädigt, Personen wurden nicht verletzt.

Keine Verletzten

Ebenfalls am Nachmittag, gegen 16.45 Uhr, krachten im Windischleubaer Gewerbegebiet an einer Firmeneinfahrt ein Peugeot und ein Kia zusammen. Auch hier, informiert die Polizei, entstand lediglich Sachschaden. Gleiches Bild um 16.50 Uhr in der Altenburger Lindenaustraße:s Dort kollidierte ein Suzuki mit einem geparkten Audi – während die Fahrzeuge Schäden davon trugen, blieben Personen unverletzt. Und auch beim Zusammenstoß eines VW und eines Kia in der Nordstraße gegen 17.15 Uhr – hier wurden Vorfahrtsregeln missachtet – gab es lediglich Blechschäden zu vermelden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, so die Polizei.

Von Bastian Fischer