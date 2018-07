Zwischen New York, Bundeskanzleramt und Nöbdenitz: Pianist Thomas Blaeschke und die Band „Voice over Piano“ gastieren am Sonnabend in der Pfarrscheune. Gäste erwarten eigene Songs und Interpretationen von Highlights der Musikgeschichte. Warum die Band neben Großauftritten in Metropolen ebenso ein vergleichsweise kleines Publikum schätzen, verrät der Pianist im Interview.