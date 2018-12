Altenburg

Es ist kaum zu übersehen. Wer derzeit den Altenburger Markt betritt, begegnet zwangsläufig einem Metallzaun und Gerüstteilen. Zumindest in der Nähe des Rathauses. Die bodennahen Boten künden vom baufälligen Zustand des Renaissancebaus. Schaut man höher, sieht man bröckelnden Putz, Risse im Mauerwerk und eine mit Metallstäben gesicherte Rathausuhr. Ein Anblick, an den sich die Altenburger bis mindestens Ende nächsten Jahres gewöhnen müssen. Denn so lange sollen laut Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) die Sicherungsmaßnahmen dauern.

Zaun verändert sich in Höhe und Abstand

Bröckelnder Putz, herabstürzende Teile: Das Altenburger Rathaus ist derzeit mit einem Zaun abgesperrt. Wie es ganz konkret um den Renaissancebau steht, zeigen Bilder am besten.

Schäden seien vor allem am Naturstein, am Außenputz, am Dachschiefer, an Giebeln und an den Zifferblättern der Uhr festgestellt worden, erklärte der Rathauschef. Im Gegensatz zu ersten Angaben, wonach die Sicherung zunächst bis zu 30 000 Euro kosten sollte, sind es nun knapp 10 000 Euro weniger. Das liegt unter anderem auch daran, dass der Zaun um das Gebäude mit einer Höhe von aktuell 2,50 Metern und einer Entfernung von rund 3,20 Metern zum Bauwerk demnächst – wenn die eigentlichen Sicherungsarbeiten beendet sind – näher heranrückt und kleiner wird. „Dann ist er 1,20 Meter hoch und 2,50 Meter weg“, sagte Neumann. Die Zugänge zum Gebäude seien durch Tunnel gegeben.

Generalsanierung würde 8 Millionen Euro kosten

Die Gelder für die beauftragte Dachdeckerfirma und die übrigen Sicherungsmaßnahmen habe man dank der Verschiebung des Umbaus der einstigen Sparkassenfiliale zum Bürgerservice in diesem Haushaltsposten gefunden, so der OB weiter. In dem nun verbleibenden Jahr der Notsicherung müsse man sich darüber klar werden, ob man eine etwa acht Millionen Euro teure Komplettsanierungen stemmen könne und wolle. „Dabei ist aber noch kein Innenraum und nichts im Rathaus selbst gemacht“, ordnete Neumann die Kosten dafür ein. Das sei aber wohl aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben nötig und sinnvoll, „wenn man einmal saniert“.

Konkrete Vorbereitungen für Zaungestaltung

In der Zwischenzeit laufen in der Verwaltung bereits die Vorbereitungen, um den Zaun freundlicher zu gestalten. Laut City-Managerin Katharina Schenk steht bereits fest, dass dies in Kooperation mit der Farbküche geschehen wird und die Zaunfelder mit Meshfolie behangen werden und diese wiederum bemalt wird. Unklar ist aber noch, wann das genau passiert und was darauf zu sehen sein soll. „Es soll ein Ausmalbild sein, das historische Fakten zum Rathaus, prominente und geschichtlich bedeutsame Altenburger oder städtische Highlights zeigen könnte“, erklärte Schenk zu den Plänen. An dieser Entscheidung wolle man die Altenburger beteiligen und erwägt dazu eine Umfrage auf der stadteigenen Facebook-Seite.

Von Thomas Haegeler