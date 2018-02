Zechauer Dorf- und Faschingsclub feiert ein halbes Jahrhundert: Zum 50. alles Gute!

Zechau. „Wir müssen Euch sagen, es ist ganz toll, der Z.D.F. hat ein halbes Jahrhundert voll.“ Mit diesem Motto ging der 1968 gegründete Zechauer Dorf- und Faschingsclub in seine Jubiläumssaison. Und diesem Ehrentag würdig, war der in grün und weiss geschmückte Saal zur großen Abendveranstaltung bis auf den letzten Platz gefüllt, als das Prinzenpaar (fast) pünktlich um 19.11 Uhr am Sonnabend einlief.

Dass das nicht selbstverständlich ist, weiß auch Vereinspräsident Udo Wiese: „Es ist nicht ganz einfach, mit den vielen anderen Veranstaltungen um uns herum – und Zechau liegt verkehrstechnisch auch noch auf einer Insel. Aber es hat trotzdem geklappt.“

Gleich noch ein Jubiläum stand in dieser Saison an: Seit zehn Jahren übernimmt der Verein die Bewirtschaftung der Veranstaltung komplett selbst. 70 Helfer hat der Vereinspräsident zur Vorbereitung und Durchführung an seiner Hand. „So verteilt sich alles gut und die Last liegt nicht nur auf ein paar wenigen“, sagte Wiese. Denn auch am 17. Februar geht es im Volkshaus mit „unserer After Session noch einmal weiter“, berichtete der Präsident. Dann: Ziesche Helau und alles Gute zum 50.!

Von Mathias Schönknecht