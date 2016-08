Meuselwitz. F

Waren der Einladung zur ersten Zusammenkunft 14 Eltern mit ihren Zwillingen gefolgt, kamen diesmal zehn Familien. „Leider mussten einige kurzfristig absagen“, bedauert Organisatorin Kampes. Die, die da waren, verlebten im Schüler-Jugend-Freizeit-Zentrum (SJFZ) einen schönen Nachmittag.

„Diesmal stimmt aber auch alles. Das Wetter spielte mit, das Team des Freizeitzentrums hatte eine schöne Kaffeetafel im Freien gedeckt und die Kinder konnten sich auf einer Hüpfburg austoben“, so die Mutti von drei Kindern. Ihre beiden Zwillinge, die gerade eben erst in die Schule kamen, hatten mit den anderen Geschwisterkindern viel Spaß. Vor allem der Tischkicker hatte es ihren Jungs angetan.

Fast alle Familien hätten sich vom ersten Treffen gekannt. Es sei aber schön gewesen, das diesmal auch ein neues Geschwisterpaar dabei war. „Die Eltern jedenfalls hatte sich viel zu erzählen. In zwei Jahren ist schließlich bei allen so einiges passiert“, berichtet die Organisatorin. „Leider waren einige Papas noch auf Arbeit und konnten deshalb nicht dabei sein.“

Deshalb werde sie versuchen, das nächste Treffen, das nun tatsächlich in einem Jahr stattfinden soll, auf den späten Nachmittag zu verlegen, so Kampes. „Dann haben vielleicht mehrere Väter die Möglichkeit, dabei zu sein, und wir könnten dann auch mal den Grill anwerfen“, hat die Meuselwitzerin schon an eine mögliche Wiederauflage im kommenden Jahr weiter gedacht.

Von Marlies Neumann