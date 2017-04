Die archäologische Grabungsstätte in der Teichstraße 16 wird verfüllt, die verschlissenen Zelte kommen weg. An dieser Stelle soll ein Parkplatz errichtet werden. Die Kosten betragen 130 000 Euro und sind im Haushalt verankert, den der Stadtrat am Donnerstag verabschiedete. Mit den Grabungen an der Stelle eines alten Klosters war 2003 begonnen worden.