Ziegelheim: Zehn Teams fluten unter Flutlicht

Ziegelheim. Fans des Feuerwehrsports haben Ende September immer einen festen Termin. Dann lädt der Feuerwehrverein Ziegelheim zu vorgerückter Stunde zum Wettbewerb im Löschangriff unter Flutlicht ein. So geschehen auch wieder am vergangenen Wochenende.

„Seit zwölf Jahren ist das schon Tradition. Vor allem, weil dieses Flair einfach unverwechselbar und reizvoll ist“, sagte Daniel Deckert, Chef des ausrichtenden Vereines. Die mittlerweile zu Ziegelheim eingegliederte Wehr in Gähsnitz hatte einst die Idee zu so einem ungewöhnlichen wie reizvollen Wettbewerb. Die notwendige Helligkeit spendet ein Flutlichtmast, den der Verein sein Eigen nennt. Unterstützung kommt außerdem von der Agrargenossenschaft Ziegelheim.

Zehn Teams aus Sachsen und Thüringen stellten sich am Sonnabend der Herausforderung. „Eine gute Resonanz und eine spannende Begegnung“, wie Deckert einschätzte. Der Sieg ging an das Team aus Großpillingen bei Zwickau vor Bräunsdorf und Niederalbertsdorf. „Die Sieger hatten ein richtig starkes Team am Start, haben sich das also verdient“, schätzte der Vereinschef ein. Die Gastgeber aus Ziegelheim kamen auf den siebten Platz.

Vor allem freut die Organisatoren die außerordentlich gute Besucherresonanz. „Unsere 120 Meter lange Wettkampfbahn war vom ersten bis zum letzten Meter gut gesäumt. Für Zuschauer ist der Wettbewerb mit seinen außergewöhnlichen Rahmenbedingungen ebenso ein Highlight wie für die Teilnehmer.“

Von Jörg Wolf