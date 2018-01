Ziegelheim stellt Weichen Richtung Nobitz

Ziegelheim. Die Gemeinde Ziegelheim hat den in Aussicht stehenden Zusammenschluss mit Nobitz fest im Blick. Die zur ersten Gemeinderatssitzung 2018 gefassten Beschlüsse stehen im Zusammenhang mit der langersehnten Fusion. Damit dabei möglichst keine formellen Probleme auftauchen, wurden am Donnerstagabend per Beschluss die im Sommer 2017 gefällten Entscheidungen zum Gang nach Nobitz erneuert. Das war nötig, nachdem das Thüringer Verfassungsgericht das Vorschaltgesetz aus formellen Gründen kassiert hatte und sich dadurch die Rechtslage änderte.

Bereits im Dezember war ein solcher Beschluss kurzfristig auf die Tagesordnung gehoben worden. „Damals fehlte aber ein Gemeinderat. Doch laut Kommunalordnung müssen bei einer Änderung der Tagesordnung alle Räte anwesend seien“, gibt Bürgermeister Mario Rohr wieder, was ihm von Verwaltungsseite erklärt wurde. Weil es aber ein sehr sensibles Thema sei, das nach wie vor in der Bevölkerung für Verunsicherung sorgt, wurde der Dezemberbeschluss aufgehoben und noch einmal einstimmig vom vollzähligen Gemeinderat neu gefasst. „Keine große Sache, uns ging es nur um Rechtssicherheit“, so Rohr.

Derweil ist für ihn und den Gemeinderat die Beantragung einer Bedarfszuweisung eine richtig große Sache. Bedarfszuweisungen sind Extragelder, die der Freistaat Kommunen zur Verfügung stellt, die ihre Haushaltslöcher nicht gestopft bekommen. „Ziegelheim hat 2018 ein Defizit von rund 185 000 Euro“, teilt Rohr mit. Diese Summe könnte die Kommune aus Erfurt erhalten. Dafür müssen allerdings Bedingungen erfüllt sein. Eine ist das Aufstellen eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes. Dieses gibt es in Ziegelheim bereits seit 2011, was jedoch nichts an der Finanzmisere geändert hat.

Eine weitere zu erfüllende Bedingung ist, die kommunalen Steuern auf die Höhe der sogenannten fiktiven Hebesätze festzulegen. Bei geringeren Steuersätzen geht das Land dennoch zur Berechnung von Zuweisungen von den höheren fiktiven Einnahmen aus. Am Donnerstag wurden nun in Ziegelheim die Grundsteuer B, die unter anderem von Eigenheimbesitzern gezahlt wird, von 405 auf 428 Prozent angehoben und die Gewerbesteuer von 357 auf 393 erhöht. Die Grundsteuer A, die in der Landwirtschaft gilt, blieb bei 301 Prozent, was dem fiktiven Hebesatz entspricht. „Das sind bitterböse Auflagen, die für Diskussionen sorgen und außerordentlich schmerzen“, klagt Rohr, der als Gewerbetreibender selbst betroffen ist.

Tröstlich sei aber, so der Bürgermeister weiter, klappt es mit der Fusion am 1. Juli, sind diese Steuersätze nur vorübergehend, denn in Nobitz würden geringere gelten. Mit den bis dahin zugrundeliegenden Steuern kann Ziegelheim im Jahr 7500 Euro mehr Einnahmen erzielen, nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein bei einem 185 000-Euro-Loch. Rohr: „Darum ging es aber letztlich nicht, sondern darum, die Voraussetzungen für die Bedarfszuweisung zu erfüllen.“

Dazu gehört ferner, die Einnahmen der Wieratalhalle von 17 000 Euro auf 21 000 Euro jährlich zu steigern. „Da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das ohne brutale Erhöhung der Gebühren über mehr Auslastung hinbekommen“, so Rohr.

Von Jörg Reuter