Ziegelheim zahlt keine Umlage ans Altenburger Land und verbucht dickes Minus

Ziegelheim bekommt sein Haushaltsdefizit nicht in den Griff. In der Kommune der Verwaltungsgemeinschaft Wieratal wachse laut Bürgermeister Mario Mohr das Minus jedes Jahr in fünfstelliger Höhe. Die Folge ist unter anderem, dass Ziegelheim kaum Kreisumlage zahlt. Die Lösung des Problems wird in einer Fusion mit Nobitz gesehen. Dazu könnte es im Sommer kommen.