Altenburg

Am späten Freitagabend gegen 22.30 Uhr rückte die Polizei zum Kaufland-Supermarkt in der Kauerndorfer Allee aus. Die Beamten hatten den Hinweis bekommen, dass dort die Alarmanlage läuft. Vor Ort in Altenburg-Nord war schnell klar: Hier waren Einbrecher am Werke. Die Verbundglasscheibe einer Fluchttür an der Hauptstraße war mit Pflastersteinen eingeworfen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch das Loch in der Tür hatte sich ein unbekannter Täter Zutritt zum Inneren des Marktes verschafft und mehrere Flaschen hochprozentiger Spirituosen entwendet. Der Täter konnte sich noch vor Eintreffen der Polizei entfernen. Die Beamten werten nun die Aufzeichnungen der Videoüberwachung aus, um den Täter ermitteln zu können.

Von OVZ