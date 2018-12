Altenburg

Ein 17-Jähriger ist am Dienstag gegen 15.55 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße in einem Verbrauchermarkt beim Ladendiebstahl erwischt worden. Dieser hatte zuvor eine Schachtel Zigaretten in seine Jackentasche gesteckt und wollte, ohne zu bezahlen, den Markt wieder verlassen. Laut Polizeiangaben wurde er durch einen Mitarbeiter beobachtet und schließlich angesprochen. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.

Von ovz