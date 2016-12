Altenburg. Eigentlich war alles klar. Die Neuvergabe der Straßenreinigung wollte die Stadtverwaltung gleich dazu nutzen, das System umzustrukturieren. Konkret ging es darum, eine Reinigungsklasse einzusparen. Statt bisher drei dieser sollte es ab 1. Januar 2018 nur noch zwei geben. Im Ergebnis wäre damit für die Straßen der Ortsteile und viele Anliegerstraßen innerhalb Altenburgs die Pflicht entfallen, an der zentral organisierten Straßenreinigung teilzunehmen. Folglich hätten die Anwohner diese auch nicht mehr mitbezahlen müssen.

Zum anderen versprach man sich davon eine Entlastung aller – und ein besseres Reinigungsergebnis. Denn weniger zu kehrende Meter Straße kosten auch weniger und ließen sich effizienter organisieren, so der Ansatz der Verwaltung. Insbesondere hinsichtlich der Zeitfenster, in denen gereinigt wird, und in dem deswegen Parkverbote entstehen. Denn zum Ärgernis vieler Altenburger sind ganze Straßenzüge aktuell vier, fünf, sechs oder mehr Stunden fürs Parken Tabu, was mancherorts zu einer Parkplatznot führt und dazu, dass trotzdem Autos dastehen, um die herum der Dreck liegenbleibt.

Der Plan stieß auf Wohlwollen in den Ortsteilen, was eine Umfrage unter den Ortsteilbürgermeistern und -räten ergab. Schon länger wollte man dort die Praxis, Straßen selbst nach Bedarf zu reinigen und so Geld zu sparen, auch offiziell in eine Satzung gegossen haben. Auch die Ausschüsse des Stadtrates sprachen sich für die Reform aus, nach der nur noch die Straßen der Innenstadt plus dem Gebiet zwischen Johannis- und Lindenaustraße sowie die Hauptverkehrs- und Haupterschließungsstraßen gereinigt werden sollten. Im Hauptausschuss wurde die Vorlage einstimmig zur Annahme empfohlen, im Wirtschafts- und Finanzausschuss gab es lediglich zwei Enthaltungen und im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss wurde sie zwar diskutiert, aber bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung ebenfalls klar befürwortet.

Dennoch entspann sich im letzten Stadtrat des Jahres eine hitzige Debatte um die Änderung der sogenannten Straßenreinigungsanschlusszwangsatzung. Getrieben wurde diese vor allem von CDU und Linken. Die Christdemokraten beantragten, das Ganze zurück in die Ausschüsse zu verweisen, um es „weiter zu diskutieren“, wie Fraktionschef André Neumann erklärte. Schließlich sei es ein geringer Anteil, der die Bewohner belaste, aber ein großer Teil, der an Reinigung entfalle. „Es geht uns ums Einsparen, aber auch um eine saubere Stadt.“

Hintergrund ist, dass Bürger an die CDU-Fraktion herangetreten seien, die Probleme sehen. „Das geschah nach den Ausschüssen“, erklärte Neumann, warum man erst jetzt reagierte. Erst in der Fraktionssitzung sei der volle Umfang zu Tage getreten. So habe eine Beispielrechnung ergeben, dass mancher neun Euro im Jahr spare, dafür aber die Straße selbst kehren müsse. Zudem sei auch erst da klar geworden, wie viele Straßen im Stadtgebiet betroffen seien. In der Tat fielen die meisten Straßen vor allem in der Weststadt und in Südost, dem Dichterviertel, rings um die Goldene Glucke oder in der Vogelsiedlung heraus.

Während die Linken das CDU-Ansinnen zunächst nicht verstanden, dann aber – wie auch CDU-Mitglieder – eifrig nachfragten und später in Person von Fraktionschefin Kati Klaubert von „Wissens- oder Erinnerungslücken“ bezüglich der Unterlagen sprachen, wunderte sich der SPD-Vize-Fraktionschef Nikolaus Dorsch, „ob außer Pro Altenburg und SPD niemand in den Ausschüssen war“.

Zwischen diese Fronten geriet Nicole Ruge, Leiterin des zuständigen Referats Bauverwaltung und Bauordnung, und musste unzählige Detailfragen beantworten. So erklärte sie, dass Anliegerstraßen von den Anwohnern nur nach Bedarf gereinigt werden müssten und es möglich sei, einzelne Straßen nachträglich dazuzunehmen. „Es muss aber ein gesamter Straßenzug sein oder ein abgrenzbarer Teil und dieser muss in Zusammenhang zum Reinigungsgebiet stehen“, so Ruge.

Zugleich verwies die Referatsleiterin aber auf Grenzen: „Es gibt vergaberechtliche Probleme, wenn man die Leistung jetzt kleiner ausschreibt und das Gebiet dann deutlich größer wird.“ Da man noch bis Februar Zeit habe für die Ausschreibung, verwiesen die Stadträte die Vorlage mit klarer Mehrheit in die Ausschüsse zurück, um sie zu überarbeiten und im Januar erneut darüber zu befinden.

