Johanngeorgenstadt. Im erzgebirgischen Johanngeorgenstadt haben Beamte des Hauptzollamtes Erfurt einen mutmaßlichen Drogenschmuggler aus dem Altenburger Land geschnappt. Wie die Behörde mitteilte, hatte der 40-Jährige am Dienstag 20 Gramm Crystal dabei, als man ihn gegen 9 Uhr bei der Wiedereinreise aus Tschechien unter die Lupe nahm. Er saß im Zug nach Zwickau, hatte das Rauschgift in zwei Kondomen verpackt im Po versteckt und gab es während der Kontrolle freiwillig heraus.

Noch vor Ort leiteten die Zöllner gegen den mutmaßlichen Täter ein Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ein. Im Anschluss übernahm das Zollfahndungsamt Dresden die weiteren Ermittlungen, die andauern. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz kam der 40-Jährige noch am Dienstag in Untersuchungshaft. „Ich gehe davon aus, dass er bis zum Beginn des Prozesses im Gefängnis bleiben wird“, sagte Hauptzollamtssprecher Holger Giersberg auf Nachfrage. Schließlich bestehe Wiederholungsgefahr.

Von haeg