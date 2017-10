Zu schmale Grünstreifen an Bachufern bei Altenburg sind Flut-Risiko

Das Heranackern bis an die Bachufer gilt als größtes Schadensrisiko bei Hochwasser. Das wurde auf einem Gewässertag kürzlich in Altenburg deutlich. Ebenso wurde darüber informiert, dass das gemeinsame Hochwasserschutzkonzept von Altenburg, Gerstenberg, Kriebitzsch, Lödla und Nobitz im nächsten Jahr fertig sein und in Teilen umgesetzt werden soll.